Camp bereitet Klimastreik-Demo vor

Seit dem vergangenen Freitag haben Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future Ostalb ein „Klimacamp" am Südlichen Stadtgraben aufgebaut. Zwischen Zelten, Bänken und Plakaten wird mit Vorträgen, Diskussionen und Aktionen der Höhepunkt der Woche vorbereitet, der Klimastreik mit einer Demonstration an diesem Freitag, 24. September.

So stand auch eine Bannerwerkstatt auf dem Programm, um die Botschaften zur Klimakrise deutlich in den Blick der Öffentlichkeit zu rücken. „Our future is not for sale“ („Unsere Zukunft ist unverkäuflich“) ist da zu lesen, ein anderes Banner macht anschaulich deutlich, welchen Schaden die Erde nimmt, wenn es nicht gelingt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber vorindustriellen Zeiten zu begrenzen.

Die Kundgebung und Demonstration unter dem Motto „#allefürsklima“ am Freitag ab 14 Uhr auf dem Rathausvorplatz, zwei Tage vor der Bundestagswahl, wird unterstützt von den Parents for Future, vom BUND Ostwürttemberg, von Act4transformation, der Aalener Initiative Klimaentscheid und weiteren Mitgliedern des Bündnisses für Nachhaltigkeit und Klimaschutz Ostalbkreis.