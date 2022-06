Café Luther öffnet unter neuer Regie wieder seine Pforten

Fast eineinhalb Jahre lang ist das Café Luther im Rahmen der Corona-Pandemie geschlossen gewesen. Am Mittwoch öffnet die Gastronomie im Erdgeschoss des denkmalgeschützten Gebäudes gegenüber der Stadtkirche wieder ihre Pforten. Allerdings nicht mehr unter der Regie von Peter Baur. Neue Geschäftsführerin ist seine 23-jährige Tochter Paula, die an dem Konzept des Tagescafés mit Frühstück und Kaffee festhält. Zusätzlich will sie Kuchen und Torten der Aalener Konditorei Schieber anbieten.

Dass das Café am Alten Kirchplatz endlich wieder mit Leben erfüllt wird, freut Peter Baur, der sich Ende 2018 mit der Gastronomie einen Traum erfüllte. Unter den beiden Lockdowns hat er wie alle Wirte immens gelitten. Im Gegensatz zu anderen Lokalen hat er nach dem zweiten Lockdown im Dezember 2020 das Café allerdings nicht wiedereröffnet. Jeden Montag fanden hier seit Anfang vergangenen Jahres allerdings Treffen des Kreisverbands der Partei „Die Basis“ statt. Im April wurde das Café schließlich zu einem Pop-up-Store umfunktioniert. Bis Ende Mai nutzte Inge Drabek, Inhaberin des Ladens La Boutique, die Räumlichkeiten für den Abverkauf von Mode und Schuhen.

Dass im Juni das Café Luther unter neuer Regie wieder öffnen wird, kündigte Peter Baur, Anfang April bereits an. Mehrere Gastronomen seien an der Lokalität interessiert gewesen, sagt er im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Hier einen asiatischen Schnellimbiss zu integrieren, habe ihm allerdings ebenso widerstrebt wie eine „Salat- oder Burgerbude“. Vielmehr sollte sein Konzept unter dem Namen Luther weitergeführt werden. Aus dem Vorhaben, das Lokal an eine in der Gastronomie bekannte Beschäftigte eines Aalener Cafés zu übergeben, sei allerdings nichts geworden.

Als sich diese Möglichkeit zerschlagen habe, habe sich seine Tochter Paula bereit erklärt, die Gastronomie zu übernehmen, die von Mittwoch bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet haben wird und auch für Feiern für zehn bis 30 Personen gebucht werden könne. Neben Frühstück, Kaffee und Kuchen soll es im Herbst am Mittag auch verschiedene Suppen geben. Überdies stünden in den kommenden zwei Monaten weitere Neuerungen an. Welche, möchte Peter Baur zum jetzigen Zeitpunkt nicht verraten.

Dass im Herbst ein weiterer Lockdown auf die Gastronomen zukommt, glaubt Baur, der seine Tochter Paula und eine 450-Euro-Kraft an den Markttagen unterstützen wird, nicht. Und als familiär geführter Betrieb sei er guter Dinge, das Lokal ohne Defizite stemmen zu können.