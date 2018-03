C-Jugend landet auf Rang fünf

Zum letzten Spiel in der Landesligasaison 2017/2018 sind C-Jugend-Handballerinnnen der SG Hofen/Hüttlingen am vergangenen Wochenende zum Tabellennachbarn nach Schorndorf gereist. Am Ende hieß es 15:25.

Nach einer 2:0-Führung leistete sich die SG2H zu viele Fehlwürfe im Angriff, so dass sie schnell in Rückstand gerieten. Zwar hielt Jule Schuppich im Tor was zu halten war, dennoch stand es Mitte der ersten Halbzeit bereits 15:4 für die Schorndorferinnen. Die Abwehrarbeit der SG2H war nicht konsequent genug und vor allem im Angriff lief nichts zusammen. Kurz vor der Halbzeit wurde die Führungsspielerin der SG Schorndorf durch Clara Jörg und Sophia Abele in kurze Deckung genommen, was sofort Wirkung zeigte. Mit 15:7 ging es dann in die Pause. Die Halbzeitansprache des Trainerteams zeigte Wirkung, die Abwehr stand besser und im Angriff wurden die Chancen konsequenter genutzt. Carla Törner konnte der recht klein gewachsenen Torhüterin der Hausherrinnen wiederholt Bälle ins obere Eck werfen, so dass es Mitte der zweiten Hälfte plötzlich nur noch 19:15 für die SG Schorndorf stand. Mittlerweile stand Barbara Fürst im Tor der SG2H, auch sie machte ihre Sache gut. Die Zuschauer schöpften Hoffnung, da die SG2H die Angreiferinnen der Heimmannschaft bis dahin sehr gut im Griff gehabt hatte. Lediglich vier Tore erzielten diese in den ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte, während die SG2H bereits achtmal getroffen hatte. Alles schien auf eine spannende Schlussphase hinzudeuten. Doch urplötzlich war bei der SG2H der Faden wieder völlig verloren. Die Abwehr stand nicht mehr sicher, Bälle wurden verstolpert und es lief auch im Angriff nichts mehr zusammen. Schlussendlich wurde das Spiel mit 24:15 verloren. In der Tabelle steht die SG2H am Ende der Saison nun mit 321:350 Toren und 12:16 Punkten auf Platz fünf.