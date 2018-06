Bei der Ankündigung des „Schnuppersingens“ im Aalener Salvatorchor zur Aufführung der „Cäcilienmesse“ von Charles Gounod, erschienen in unserer Ausgabe vom Dienstag, ist uns ein falsches Datum für die erste Chorprobe mitgeteilt worden: Diese findet nicht, wie zu lesen war, am 12., sondern erst am Dienstag, 19. Mai, von 19.45 bis 21.30 Uhr im Salvatorheim statt.