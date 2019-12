BW-Bank unterstützt Ostalb-Klinikum mit 2000 Euro

Die BW-Bank in Aalen unterstützt das Ostalb-Klinikum Aalen mit zwei Weihnachtsspenden in Höhe von insgesamt 2000 Euro. Mit 1000 Euro greift die Bank dem Förderverein „Freunde der Kinderklinik Aalen“ unter die Arme. Weitere 1000 Euro erhält der Klinikclown Dodi, der den kranken Kindern im Klinikum ein Lächeln ins Gesicht zaubert.„Das Ostalb-Klinikum in Aalen liegt uns sehr am Herzen, weswegen wir es gerne mit unserer Weihnachtsspende unterstützen“, sagt Andreas Gnann, Leiter des Privaten Vermögensmanagements in Aalen. Er übergab zusammen mit Markus Baier, Abteilungsleiter Unternehmenskunden Ostwürttemberg, und Michael Maier, Leiter der BW-Bank Aalen, am 9. Dezember den Spendenscheck. „Die beiden Spenden sollen besonders dabei helfen, die Rahmenbedingungen in der Kinderklinik zu verbessern“, sagte Michael Maier an. Der Förderverein „Freunde der Kinderklinik Aalen“ setzt sich für eine Verbesserung der Aufenthalts- und Behandlungsbedingungen kranker Kinder und ihrer Familien ein. Klinikclown Dodi kommt regelmäßig in die Kinderklinik und muntert mit seinen Späßen die kleinen Patientinnen und Patienten auf.