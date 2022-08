Bussteige 1 und 2 am ZOB werden gesperrt

Am ZOB wird in den Sommerferien eine Busspur asphaltiert. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Vom Montag, 29. August, bis Freitag, 9. September, wird entlang der Bussteige 1 und 2 das bestehende Granitpflaster durch einen Asphaltbelag ausgetauscht. Grund hierfür seien Spurrinnen, welche sich in den vergangenen Jahren ausgeprägt haben und vor allem in der kalten Jahreszeit für potenzielle Eisflächen sorgen. Für die anstehenden Arbeiten muss die Fahrspur der Bussteige 1 und 2 voll gesperrt und mit einem Bauzaun abgesperrt werden.

Der Gehweg und die weiteren Busspuren sind von der Maßnahme nicht betroffen, so die Stadt. Die Ersatzhaltestellen werden vorrangig an den Bussteigen 7 und 8 eingerichtet. Zusätzlich ist der Fahrplanaushang an den Haltestellen zu beachten.