Busfahrer wird ohnmächtig und streift mehrere Autos

Drei Mitfahrer eines Reisebusses haben am Samstag einen Bus zum Stillstand gebracht, nachdem der Busfahrer ohnmächtig geworden war.

Ein Reisebus war auf der B19 von Schwäbisch Gmünd kommend in Richtung Oberkochen unterwegs. Zwischen den genannten Anschlußstellen erlitt der 65jährige Busfahrer einen medizinischen Notfall und wurde kurzfristig ohnmächtig. Der Bus touchierte zunächst einen PKW im Gegenverkehr, worauf der Bus auf der linken Fahrspur weiterfuhr und dort linksseitig seitlich an die Leitplanken geriet.

Schaden von 47 000 Euro

Zwei entgegenkommende Autos wechselten daraufhin auf die Gegenfahrspur. Dort wurden beide Fahrzeuge vom Bus touchiert und in die Leitplanken gedrückt. Durch beherztes Eingreifen von drei Mitfahrern im Bus gelang es den Bus nach etwa 300 Metern zum Stillstand zu bringen. Hierzu übernahm das Trio arbeitsteilig Lenkrad, Pedalerie, Handbremse und Zündschlüssel im Cockpit und konnten den Bus so im Zusammenwirken stoppen. Der 65-jährige Busfahrer wurde in eine Klinik verbracht. Für den Bus wurde ein Ersatzfahrer organisiert. Die zwei entgegenkommenden VW Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Außer einer entgegenkommenden Golffahrerin wurde auch einer der drei eingreifenden Mitfahrer im Bus leicht verletzt. Ansonsten waren glücklicherweise keine weiteren Verletzten zu beklagen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 47 000 Euro. Die B19 war bis gegen 15.30 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. (ots)

