Busfahrer streiken am Dienstag

Mit starken Einschränkungen im Nahverkehr muss im Raum Heidenheim an diesem Dienstag gerechnet werden. Die Fahrer der Heidenheimer Verkehrsgesellschaft (HVG) werden von der Gewerkschaft Verdi zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Davon betroffen sind der gesamte Stadtverkehr in Heidenheim sowie die Verbindungen Giengen, Nattheim, Neresheim und Gerstetten nach Heidenheim und zurück.

Mit Beginn der Frühschicht sind die Beschäftigten der Heidenheimer Verkehrsgesellschaft zum Warnstreik aufgerufen. Das Fahrpersonal wird sich nach Einschätzung des Verdi-Bezirks Ostwürttemberg-Ulm in hohem Umfang beteiligen. Hintergrund der Arbeitsniederlegung sind die Tarifverhandlungen im Land zwischen Verdi und dem Arbeitgeberverband Württembergisches Omnibusgewerbe (WBO). Diese hatten in der zweiten Verhandlungsrunde ein aus Sicht von Verdi viel zu geringes Angebot unterbreitet und wollen einen Lohnabschluss über drei Jahre. Verdi fordert hingegen eine Erhöhung von 5,8 Prozent für zwölf Monate und die Tarifierung von Ausbildungsvergütungen. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 18. Februar.