Busfahrer bremst - Seniorin verletzt

Eine 89-jährige Frau ist am Freitag in einem Bus verletzt worden. Ein 44 Jahre alter Autofahrer war auf der Julius-Bausch-Straße in Richtung Burgstallstraße auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Dabei überholte er gegen 12.45 Uhr einen Linienbus. Nachdem er den Bus überholt hatte, scherte er vor ihm auf den rechten Fahrstreifen ein, musste wegen eines Rückstaus dann aber abbremsen.

Der 58-jährige Busfahrer leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Die Seniorin im Bus stürzte dadurch von ihrem Sitz und schlug sich den Kopf an einer Haltestange an. Sie erlitt eine Platzwunde, die vom Rettungsdienst und anschließend im Krankenhaus versorgt wurde.