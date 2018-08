Busfahrer überholt rücksichtslos.

Ein 57-jähriger Autofahrer ist am Montagmittag gegen 12.25 Uhr auf der Eisengießerstraße in Fahrtrichtung Bopfingen gefahren. Zwischen den beiden Unterführungen setzte trotz durchgezogener Linie der Fahrer eines Reisebusses zum Überholen an und zog links am Auto vorbei.

Als Gegenverkehr heranfuhr, zog der Busfahrer sein Fahrzeug wieder auf die rechte Spur, wobei er den Autofahrer schnitt, der eine Kollision nur durch eine Vollbremsung verhindern konnte. Der Autofahrer gab an, dass wohl auch der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges eine Vollbremsung einleiten musste.