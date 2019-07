Busch verlängert bis 2023 beim FCH

Marnon Busch wird seine Fußballschuhe auch langfristig weiter für den Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim schnüren. Der Rechtsverteidiger verlängerte seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2023.

„Ich fühle mich in der Mannschaft, beim gesamten FCH und hier in der Region extrem wohl. Unseren gemeinsamen und erfolgreichen Weg in Heidenheim möchte ich unbedingt weiter mitgehen und dabei in den kommenden Jahren meine nächsten Entwicklungsschritte als Spieler in diesem Verein machen“, freut sich der 24-Jährige über seine vorzeitige Vertragsverlängerung.

Leistungsträger beim FCH

„Nach einem nicht immer leichten ersten Jahr bei uns, auch aufgrund von Verletzungen, zählt Buschi mittlerweile zu den absoluten Leistungsträgern in unserer Mannschaft“, sagt der FCH-Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald und ergänzt: „Buschi hat im vergangenen Jahr eine tolle Entwicklung genommen, bei der wir davon überzeugt sind, dass sie sich in den nächsten Jahren noch weiter fortsetzen wird.“

Marnon Busch war zur Saison 2017/18 zum 1. FC Heidenheim gekommen. Nach zwölf Pflichtspieleinsätzen in seinem ersten Jahr an der Brenz, kam der Außenverteidiger in der vergangenen Spielzeit auf 32 Einsätze in der 2. Bundesliga und drei im DFB-Pokal. Dabei gab Marnon Busch fünf Vorlagen.

Vor seinem Wechsel zum FCH stand der gebürtige Stader (Niedersachsen) beim Bundesligisten Werder Bremen unter Vertrag, von dem er in der Saison 2016/17 an den TSV 1860 München ausgeliehen war. Für die Profis von Werder absolvierte Marnon Busch zwischen 2014 und 2016 neun Pflichtspiele. Zuvor spielte er bereits für die zweite Mannschaft sowie in der Jugend der Bremer.