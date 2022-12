Busch, Föhrenbach und Schöppner bleiben

Marnon Busch, Jonas Föhrenbach und Jan Schöppner bleiben dem Fußball-Zweitligisten Heidenheim über den kommenden Sommer hinaus erhalten. Das gab der FCH-Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald im Rahmen der 15. FCH-Mitgliederversammlung, im Sparkassen BusinessClub der Voith-Arena bekannt.

„Dies sind drei klare Bekenntnisse von drei wichtigen Leistungsträgern unserer Mannschaft, über die wir uns – gerade zum jetzigen frühen Zeitpunkt – ganz besonders freuen“, so Sanwald. Alle Verträge aller drei wären am 30. Juni 2023 ausgelaufen.

Rechtsverteidiger Marnon Busch, seit mittlerweile fünfeinhalb Jahren beim FCH, unterschrieb bis zum Sommer 2027. „Buschi“ ist seit Jahren ein ganz wesentlicher Eckpfeiler unserer stabilen Defensive und gleichzeitig Antreiber im Spiel nach vorne. Mit seinem Ehrgeiz und seiner Leistungsbereitschaft verkörpert er auf und neben dem Platz die Werte unseres FCH auf besondere Weise“, erklärt Holger Sanwald. Seit seinem Wechsel nach Heidenheim im Juli 2017 vom SV Werder Bremen, wo der 28 Jahre alte, gebürtige Stader bereits Erfahrung in der Bundesliga sammelte (neun Einsätze, ein Tor), konnte er in bislang 161 Pflichtspielen drei Tore für den FCH erzielen sowie weitere 13 vorbereiten. Auch Abwehrkollege Jonas Föhrenbach verlängerte seinen Vertrag um weitere vier Jahre bis zum 30. Juni 2027. Der 26-jährige Linksverteidiger des FCH war im Sommer 2019 vom SC Freiburg an die Brenz gewechselt, entwickelte sich zu einer festen Größe in der Defensive und absolvierte in der aktuellen Saison, sowohl in der 2. Bundesliga als auch im DFB-Pokal, alle Partien über die gesamte Spielzeit. In mittlerweile 98 Spielen für den FCH brachte er es auf sechs Torvorlagen und einen Treffer. Holger Sanwald: „‚Föhre‘ hat sich im Laufe seiner Zeit beim FCH seinen Stammplatz auf der linken Außenverteidiger-Position erarbeitet und ruft seine Leistungen auf konstant hohem Niveau ab.“

Jan Schöppner (23) wagte im August 2020 als 21-Jähriger den Schritt aus der Regionalliga, vom damaligen Drittliga-Aufsteiger SC Verl kommend, in die 2. Bundesliga und schaffte es, nach und nach eine immer wichtigere Rolle im zentralen Mittelfeld des FCH zu übernehmen. Nach 22 Zweitliga-Einsätzen in seiner ersten Spielzeit 2020/21, folgten im Jahr darauf bereits 32 Partien (ein Tor, zwei Vorlagen). In der laufenden Saison stand „Schöppi“ bis zum 9. Spieltag Mitte September bei jedem Pflichtspiel in der Startelf, ehe eine Knöchelverletzung für eine knapp zweimonatige Zwangspause sorgte. Beim denkwürdigen 5:4-Heimsieg vor der Winterpause gegen Jahn Regensburg feierte Schöppner in der 68. Minute dann sein Comeback. Beim FCH unterschrieb Schöppner bis zum 30. Juni 2025.