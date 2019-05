Burgstallstraße ist ab Montag voll gesperrt

Die Bauarbeiten an der Kocherbrücke in der Burgstallstraße beginnen ab Montag, 27. Mai. Für die Verkehrsteilnehmer sind weiträumige sowie kleinräumige Umleitungen im Stadtgebiet ausgeschildert. Verkehrsbehinderungen werden sich jedoch nicht gänzlich vermeiden lassen, teilt die Stadt mit.

Aus Heidenheim kommend existieren zwei Umleitungsstrecken. Zu den Zielen Aalen-Süd und Aalen-Ost wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Unterkochen der B19 über Unterkochen und die Ulmer Straße geleitet. Zu den Zielen Aalen-Zentrum und Sportstätten (Ostalb-Arena) erfolgt die Umleitung über die B19 zum Aalener Dreieck. Von dort sind die Ziele durch den Rombachtunnel beziehungsweise die Stuttgarter Straße beschildert.

In Fahrtrichtung Heidenheim ist die Umleitungsstrecke von der Hochbrücke her kommend in Richtung Ulmer Straße und Unterkochen ausgeschildert.

Das Ziel Limes-Thermen soll aus Richtung Hochbrücke und aus Richtung Unterkochen jeweils über die Industriestraße ab dem Wi.Z bis zum Burgstallkreisel und ab dort der bestehenden Beschilderung folgend angefahren werden.

Daneben bestehen kleinräumige innerstädtische Umleitungsstrecken vom Burgstallkreisel über die Julius-Bausch-Straße sowie über die Hochbrücke zur Stuttgarter Straße. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren.

Die geplante Bauzeit inklusive Vollsperrung der Burgstallstraße beträgt voraussichtlich ein Jahr. Die Kocherbrücke wird komplett abgerissen und anschließend neu gebaut. Hinzu kommt das Verlegen von Versorgungsleitungen im Brückenbereich.

Stadtrat Ulrich Starz (CDU) hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Führung eines Teils der Umleitung durch Unterkochen heftig kritisiert. Das sei nicht nur unfair, das sei geradezu unverschämt, schimpfte der Unterkochener. Im Prinzip gehe das gar nicht, so Starz.