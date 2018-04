„Buntes Leben“ auf Reisen erlebt

Unter dem Motto „Buntes Leben“ stellt Antje Freudenthal 35 künstlerisch gestaltete Großfotos im Alten- und Pflegeheim Sankt Elisabeth aus. Zur Vernissage hatten sich am Freitag zahlreiche Besucher im Eingangsbereich eingefunden. „Zwischenwelten“, ein Trio aus Weinstadt im Remstal , lieferte die atmosphärisch passende Musik dazu.

„Wir wollen kulturelles Leben in unser Haus holen“, begründete Heimleiterin Christine Baum auch im Namen von Direktor Jürgen Kunze (Stiftung Haus Lindenhof) die regelmäßige Reihe von Kunstausstellungen in Sankt Elisabeth. Diesmal seien es keine gemalten Bilder, sondern Großfotos, die Antje Freudenthal mit künstlerischem Blick auf ihren zahlreichen Reisen gemacht habe. Antje Freudenthal stammt aus Mainz, lebte einige Jahre in USA und studierte dann an der Fachhochschule Aalen internationale Betriebswirtschaft. Auf Mallorca vertiefte sie ihre Studien und begann mit dem Fotografieren. Bald veröffentlichte sie ihre Bilder in Kalendern, Broschüren und Büchern. Auf ihren vielen Reisen entstanden farbenfrohe Bilder aus ungewohnten und überraschenden Blickwinkeln. Die Reihe „Buntes Leben" reicht von zauberhaften Blumen-Arrangements über idyllische Meeresbuchten mit Segelschiffen bis zu humorvollen Schnappschüssen von badenden Bären. Als Ausnahme wirken experimentelle Bilder von Wasserfällen, bei denen die Fotografin den wechselnden Lichteinfall studierte und festhielt. Wer wie Antje Freudenthal mit dem Motorroller nach Norwegen tuckert und dabei 10 000 Kilometer in sechs Wochen zurücklegt, hat genügend Zeit zum Pausieren und hübsche Fotoobjekte zu finden. Dabei nahm sie außer dem Fotoappparat aber auch ein Notizbuch mit und fing an zu schreiben. So wurde sie bald auch zur Buchautorin und kam zum Journalismus. Das bunte Leben hielt sie nicht nur im Lichtbild, sondern auch in schriftstellerischen Eindrücken fest. Beides ergänzte sich gut, wie einige Beispiele zeigten.