Bunter Teppich begleitet Bürger ins Rathaus

Ein bunter Teppich mit verschiedenen Symbolen führt die Aalener ab sofort in ihr Rathaus. Seit Montag ist an dem Kunstwerk gearbeitet worden, dass einen Teil der Aalener Stadtgeschichte erzählt. „Der Teppich soll als Analogie zum alten Rathaus dienen, dort haben wir den Aalener Spion und hier eine moderne Fassung von ihm“, erklärte die Künstlerin Jessica Rühmann. Sie hat den Entwurf für den Teppich erstellt und mit zwei Mitarbeitern des Bauhofs diesen gemalt. Als Motiv vor dem Eingang des Rathauses ist der Aalener Spions durch zwei Augen und eine Pfeife dargestellt. Darunter wird mit weiteren Symbolen die Geschichte des Spions erzählt. In der Mitte des Farbteppichs ist eine weiße Taube abgebildet als Symbol für die friedliche Lösung des damaligen Konfliktes. Oberbürgermeister Frederick Brütting zeigte sich erfreut, dass mit dem Teppich Farbe und Leben auf den Platz komme. An der Rathauswand neben dem Eingang ist auch noch eine Erklärung für das Kunstwerk angebracht worden.