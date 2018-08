Bunter Start in die Kulturwochen

Zwei Künstlerinnen – zwei Positionen: In der Galerie im Rathaus treffen die Malerin Anita Bialas und die Bildhauerin Angelika Summa zusammen. Die Ausstellung wird am Freitag, 21. September, um 19 Uhr eröffnet und ist bis zum 30. November zu sehen.

Die ersten Kulturwochen Aalen bieten ein spartenübergreifendes Programm aus Tanz, Theater, Musik und Kunst vom 21. September bis 11. November. Eröffnet werden sie mit zwei Künstlerinnen, der Tübingerin Anita Bialas und Angelika Summa aus Würzburg.

Brüche und Farben sind die zentralen Elemente im Werk von Anita Bialas. Dabei spielen die Intensität der Farben, ihre Veränderung durch Lichtreflexe, eine wichtige Rolle. Ihre Kunst entwickelt sie aus der Collographie, einer Mischtechnik aus aufgeklebten Materialien und Tiefdruck. Aus den PVC-Druckstöcken entstehen neuen Kunstwerke, so dass die für die Komposition wichtigen Brüche entstehen.

Summa beherrscht widerspenstiges Material

Angelika Summa gestaltet keine Skulpturen im klassischen Sinn. Sie zielen weder auf das Umreißen, noch auf ein Freilegen von Volumen ab. Ihr Interesse gilt dreidimensionalen Strukturen aus Metall. Die Künstlerin beherrscht das widerspenstige Material. Aus industriell vorgefertigten Drähten, Rohren, Bändern oder Seilen formt sie durchlässige räumliche Geflechte: Als kompakte knäuelartige Formen, filigrane „Zartgespinste“ oder wirbelartige Gebilde wuchern sie frei in den Raum.

So tritt die Kunst von Anita Bialas und Angelika Summa kontrastierend, aber auch ergänzend in einen Dialog, der zu neuen Sichtweisen einlädt. Anschließend geben die Künstlerinnen im Gespräch mit Natascha Euteneier Einblick in ihre Arbeit. Musikalische Akzente setzen das Duo Bolz & Knecht mit Gitarre und Saxofon.

Öffnungszeiten: Montag 8.30 bis 16 Uhr, Dienstag bis Mittwoch von 8.30 bis 17 Uhr, Donnerstag 8.30 bis 18 Uhr, Freitag, 8.30 bis 12 Uhr, Freitag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Geöffnet am 3. Oktober und 1. November (Allerheiligen).