Bunte Töpfe ziehen Menschen und Insekten an

Sie sind im vergangenen Jahr der Renner bei den Besuchern der Aalener Innenstadt gewesen: die eineinhalb Meter hohen roten Blumentöpfe. Auch in diesem Sommer werden die bepflanzten Tröge mit einem Durchmesser von 70 Zentimetern wieder die Blicke der Aalener auf sich ziehen.

Sage und schreibe 350 von diesen hat der Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) mit Unterstützung der Stadt bestellt. Die ersten 87 Exemplare trudelten per Sattelzug der Spedition Brucker bereits am Montagnachmittag vor dem Rathaus ein und wurden anschließend an verschiedenen Stellen der Innenstadt verteilt.

Mit Sommerblumen und Pflanzen, die Insekten anziehen sollen, liebevoll bestückt wurden die Töpfe von der Gärtnerei Goldammer aus Tannhausen und der Baumschule Weber aus Adelmannsfelden. Um auch die Bürger für das Thema Artenschutz zu sensibilisieren und sie zu motivieren, auch in ihrem Garten etwas für den Erhalt der Insekten zu tun, wurden zudem 5000 Samenpäckchen verteilt, sagt Rudi Kaufmann, Leiter des Grünflächenamtes der Stadt Aalen.