Bunt und vielfältig tragbar

In Aalen sind die neuen Frisurenmodetrends für das Frühjahr und den Sommer 2018 vorgestellt worden. Dafür hatte die Friseurinnung Aalen am Dienstag in die Räumlichkeiten der IKK eingeladen.

Die Kollektion heißt Berliner Stadtgeflüster. Dunkle Ecken, gigantische Bauten, Schickimicki und alternative Künstlerszene – dafür ist die Hauptstadt bekannt. Von diesen gegensätzlichen Facetten hat sich das Team der Deutschen Friseurakademie unter der Leitung von Mathias Napp inspirieren lassen. Die neuen Friseurtrends fürs Frühjahr und Sommer 2018 sind bunt, abwechslungsreich, schick, aber auch frech und ungewöhnlich.

Mathias Napp und seine Mitarbeiterin Franziska Hula stellten im Fitnessforum ein paar der neuen Trends in Aalen vor. Dafür hatten sie drei Haarmodells mitgebracht, die auf der Bühne ein neues Styling verpasst bekamen. Während sich Franziska Hula um das Make-up kümmerte, schnippelte Mathias Napp fröhlich an den Haaren herum. Dabei erzählten sie zwischendurch, was sie tun und gaben ein paar Tipps. Mit welcher Schere lässt sich am besten Leichtigkeit und Fülle zaubern und welches Make-up deckt ab und lässt gleichzeitig die Sommersprossen noch sichtbar?

Das Färben der Haare wurde bereits vorab im Salon übernommen. Das verbleichte Türkis entfernen, ein neuer Rotton und von Blond zur Erdbeere, Himbeere, Pink-Grapefruit-Mix standen auf dem Programm. In Sachen Farbe setzt die Kollektion allerdings auch auf knalligere Farben: Orange, Türkis und Rosé schmücken die Köpfe. Aber auch Blond mit einem wilden Wechsel von bunten Farben im Pony sind zu finden.

Aus dem Nähkästchen geplaudert

Die Schnitte sind eine Mischung aus klassisch und modern bis extravagant. Die Frisuren sind häufig so gestaltet, dass sie verschiedene Tragevarianten zu lassen: ausgefallen oder schick. „Gerade für die unentschlossenen Kundinnen ist eine Frisur, die sich variieren lässt, besonders geeignet“, erzählte Mathias Napp. Er unterbrach immer wieder seine Pausen, um nicht nur Tipps zu geben, sondern auch um aus dem Nähkästchen zu plaudern.

Die Sozialen Medien beeinflussen demnach sehr stark die Branche. Bei Napp tauchen immer wieder Kunden auf, die beispielsweise bei Instagram eine Frisur gesehen haben und die nun gerne hätten. Allerdings sei es nicht immer so einfach. So erzählte Mathias Napp, dass er hin und wieder Kunden nach Hause schickt, weil die Wünsche nicht zu erfüllen seien. Meistens fänden sie dann einen anderen Friseur, der es versucht. Das schlechte Ergebnis bringe sie aber wieder in seinen Salon. „Ehrlichkeit ist wahnsinnig wichtig für unseren Beruf. So vertrauen einem die Kunden auch“, sagte Napp.

Während manche interessiert lauschten und jedem Handgriff folgten, waren auch Stimmen zu hören, denen es scheinbar zu lange dauerte. Denn nach über zwei Stunden hatte das dritte Haarmodell noch keinen neuen Haarschnitt.