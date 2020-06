Bundestagswahl: Breymaier tritt wieder an

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier tritt bei der Bundestagswahl 2021 erneut an. Damit folgt sie dem Wunsch der Ortsvereinsvorsitzenden der Region, die sie auf ihrer Online-Wahlkreiskonferenz einstimmig dazu aufgerufen haben, ihre erfolgreiche Arbeit für den Wahlkreis fortzusetzen.

Die Kreisvorsitzenden André Zwick (Ostalb) und Florian Hofmann (Heidenheim) freuen sich über die positive Antwort der Abgeordneten. Beide unterstreichen in einer Pressemitteilung die Erfolge sozialdemokratischer Politik in Berlin sowie die Energie und Tatkraft von Breymaier für den Wahlkreis. „Breymaier hat Einfluss in der Hauptstadt und zahlreiche Themen wie die Grundrente oder Verbesserungen bei der Pflege tragen mit ihre Handschrift. Sie gehört zweifellos zu denjenigen Politikerinnen, die Arbeitnehmerrechte und soziale Errungenschaften, gerade in der jetzigen Corona-Krise, verteidigen. Wir brauchen diesen Einsatz für unsere Region“, betonen die beiden.

Auch die Arbeitsgemeinschaften der Jusos (Jugend), AsF (Frauen), AG 60+ (Seniorinnen) und der AfA (Arbeitnehmer) begrüßen den Schritt und freuen sich mit der Abgeordneten die Unterschiede zum politischen Gegner im Wahlkampf hervorzuheben. Leni Breymaier sei eine überzeugende Gewerkschafterin, die sich für das Allgemeinwohl und die Schwächeren in der Gesellschaft mit Leidenschaft einsetze.

Die Nominierungskonferenz soll im Herbst 2020 stattfinden, beide Kreisvorstände kündigen an Leni Breymaier als Kandidatin der Versammlung vorzuschlagen. Der Listenparteitag zur Aufstellung der Landesliste folgt Anfang 2021.