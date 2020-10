Bundespolizei nimmt gesuchten 33-Jährigen fest

Beamte der Bundespolizei haben am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr einen 33-jährigen Mann an dessen Wohnort im Ostalbkreis festgenommen. Das berichtet die Bundespolizeiinspektion Stuttgart in einer Pressemitteilung am Montagmittag. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen fahndete mit gleich vier Vollstreckungshaftbefehlen wegen des Diebstahls und des Erschleichens von Leistungen nach dem griechischen Staatsangehörigen.

Zivile Fahndungsbeamte konnten demnach den 33-Jährigen schließlich an dessen Wohnsitz antreffen und festnehmen. Im Anschluss wurde der Gesuchte zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.