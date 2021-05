Bundesministerin Anja Karliczek macht Studierenden Mut: Wintersemester könnte „ziemlich normal“ stattfinden

An diesem Mittwoch ist Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung, virtueller Gast der Hochschule Aalen gewesen, um sich mit hiesigen Unternehmen, Politikern und natürlich den Verantwortlichen der Hochschule auszutauschen. Die Hochschule Aalen steht dabei ganz weit oben in ihrer Gunst, daran ließ sie keine Zweifel aufkommen – sie ließ aber auch frohe Kunde für alle Studierende da, nicht nur für die Aalener.

„Wir können unseren Studierenden einen Lichtblick mitgeben. Das Wintersemester wird – sollte nicht etwas Unwahrscheinliches passieren – auf jeden Fall wieder als Präsenzsemester stattfinden. Da bin ich mir mit meinen Landeskollegen einig“, sagte Karliczek. Das mache sie unter anderem daran fest, dass das Versprechen seitens der Bundesregierung, jedem bis zum Ende des Sommers ein Angebot zum Impfen unterbreitet zu haben, gehalten werden könne.

„Vor dem Hintergrund glaube ich schon, dass das Wintersemester wieder in ziemlicher Normalität stattfinden kann“, unterstreicht Karliczek. Zudem sei ja bereits in der Bundes-Notbremse inkludiert gewesen, dass vor allem die praktischen Teile wie Labortätigkeiten mit einem entsprechendem Hygienekonzept durchaus jetzt schon möglich gewesen seien, entsprechend seien auch viele Hochschulen und Universitäten bereits mit dieser Präsenz umgegangen.

Im neuen Format Wirtschaft Ostalb kümmern wir uns um die Themen, die schlussendlich alle etwas angehen. (Foto: David Weinert)

Die Studierenden an der Hochschule Aalen seien zudem sehr pflichtbewusst im Umgang mit den aktuellen Hygienemaßnahmen, das sagte Arif Kazi, Professor am Lehrstuhl „Mechatronik“.

„Der Unterschied zwischen einer Schule und einer Hochschule ist der, dass die Hochschulen zu Beginn der Pandemie viel besser gestartet sind als die Schulen zu großen Teilen. Weil sie das Thema Digitalisierung in den vergangenen Jahren relativ selbstständig ganz anders vorangetrieben haben“, pflichtet Karliczek diesem Eindruck Kazis bei und macht dazu den Unterschied zur Schul-Problematik deutlich.

Angesichts der Länge der Pandemie könne die Bundesministerin nachvollziehen, dass vor allem die jungen Menschen an den Hochschulen sagten: „Es reicht jetzt!“ Dieses Gefühl trügen mittlerweile große Teile der Gesellschaft in sich. Übers Knie brechen lasse sich das Umstellen von Distanz- auf Präsenzunterricht jedoch nicht, schließlich seien vor allem die Pendler-Studenten gegenwärtig schlicht nicht vor Ort.

„Da brauchen wir schon etwas Vorlauf. Die Perspektive, das Wintersemester wieder ziemlich normal stattfinden zu lassen, ist aber schon einmal eine ziemlich gute Aussicht“, so Karliczek weiter. In den kommenden Wochen müsse man schauen, was alles möglich sein könnte und entsprechende Maßnahmen allmählich in die Wege leiten – vor allem für die Studenten, die an den Standorten zu Hause seien.

Dieses Gefühl: Ich sitze in meinem Zimmer und komme nicht raus, ist schon ziemlich ermüdend, das bekomme ich immer häufiger mit. Anja Karliczek, Bundesministerin

Insgesamt gehe es aber in die richtige Richtung, so viel Optimismus hat sich die Bundesministerin durchaus entlocken lassen. Natürlich weiß auch sie, dass das Leben in und mit der Pandemie an den Nerven zerrt. „Dieses Gefühl: Ich sitze in meinem Zimmer und komme nicht raus, ist schon ziemlich ermüdend, das bekomme ich immer häufiger mit. Das ist für die Psyche einfach anstrengend.“

Und das soll sich nun ändern, spätestens dann im Wintersemester – ein echter Lichtblick für die Studierenden, von denen manche noch nicht einmal ihre Universität oder Hochschule kennenlernen konnten, weil alles digital und im Fernunterricht stattgefunden hat.