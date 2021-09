Bundesminister Jens Spahn kommt nach Aalen

Kurz vor der Bundestagswahl lädt der direkte gewählte Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter alle Bürgerinnen und Bürger zum Biergartengespräch mit dem Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn MdB, ein. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 21. September, ab 12.30 Uhr im Biergarten der Waldstube Eichenhof (Stadionweg 1, 73430 Aalen) statt.

Der Bundesminister wird um 13.15 Uhr in Aalen erwartet.

„ Ich freue mich auf die aktuellen Einblicke zur Gesundheitspolitik in Deutschland und den Blick auf die ärztlichen Versorgung in unserer ländlichen Region und die Zukunft der Pflege. Es ist großartig, dass unser Bundesgesundheitsminister in meinen Wahlkreis kommt. Im Mittelpunkt stehen der Austausch und die Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern. Jens Spahn nimmt sich Zeit für Sie, ich lade Sie herzlich ein“, sagt Roderich Kiesewetter.

Bei der Veranstaltung gilt die 3G-Regel.