Bundesligaspieler Ben Behnke ist der Beste

Als es am frühen Sonntagabend in die Halbfinals ging, sagte ein Zuschauer im „Phönix“, dass Straßdorf zum „Ally Pally“ mutiert sei. Und dieser Alexandra Palace, wie er vollständig heißt, ist in jedem Jahr Austragungsort der Weltmeisterschaft des Dartsports. Bei der Season 2 der „V-Darts-Premiership“ ging es zwar nicht um den Weltmeistertitel, wer diese aber gewinnt, der muss seinen Sport schon beherrschen, denn die Konkurrenz von Ostalb und Region ist mit die stärkste, die es im Umkreis gibt.

Turnierdirektor und Inhaber des Phönix, Manuel Grüninger, schwärmte hinterher. In den Spielen insgesamt wurden satte 15 180er geworfen, alleine im Finale zwischen Ben Behnke (Karlsruher SC) und dem Alfdorfer Florian Steeb deren vier. Neben Behnke und Steeb sind auch die beiden anderen Halbfinalisten für die „Season 3“ im kommenden Jahr bereits qualifiziert: der Essinger Uwe Holz sowie Mike Kohlbrenner aus Salem.

Steeb, der mit dieser Veranstaltung sicherlich noch einmal einen gewaltigen Sprung gemacht haben dürfte, staunte bereits im Viertelfinale nicht schlecht, als er gegen den Aalener Bernd Dürr antreten musste. Dieser finishte tatsächlich die 156, selbst für Profis kein Standard. Es war zugleich das höchste High-Finish an diesem Tag. Dürr war auch der erste Spieler, der die 180 warf. Gegen Steeb, der mit einer 134 prompt konterte, aber half all das nichts, Dürr unterlag mit 2:7. Patrick Häusler aus Reichenbach hatte es im Viertelfinale mit Kohlbrenner zu tun, seines Zeichens neunfacher Schweizer Mannschaftsmeister. Und was er zu Beginn ans Board brachte, das war schon erstaunlich. Mit einem Average (durchschnittliche Punkte pro Wurf á drei Pfeile) von über 85 spielte er phasenweise Profiniveau, dazu kamen noch zwei 180er. Kohlbrenner aber kam seine Routine zugute, er ließ sich nicht beirren und spielte konstant weiter. Häusler hielt sein Anfangsniveau nicht, so dass sich Kohlbrenner mit 7:5 für das Halbfinale qualifizierte. Mit Spannung erwartet wurde das Duell zwischen dem Aalener Christian Strobel und Uwe Holz. Mit 6:0 ließ Holz Strobel keine Chance.

Behnke hatte in der in der ersten Runde ein Freilos. Sein erster Auftritt führte ihn ins Duell mit dem zweifachen Gmünder Dartmeister Sebastian Bräutigam. Als der Gmünder seine Checkdarts zum potenziellen 6:6 aber nicht nutzte, setzte Behnke im nächsten Wurf der Partie ein Ende. Auch Holz erwischte Behnke im Halbfinale zunächst auf dem falschen Fuß. Dann aber legte Behnke eine Schippe drauf und siegte 7:4. „Ich wollte ihn ärgern und das ist mir geglückt. Mein Ziel, unter die Top-Vier zu kommen, hatte ich ja aber ohnehin erreicht“, so Holz schmunzelnd. Im weiteren Halbfinale deutete sich an, was Steeb an diesem Abend im Stande ist, am Board zu leisten. Ihm gegenüber stand Kohlbrenner, der als Nummer zwei der Setzliste ins Turniergeschehen einstieg. Mit einem finalen Average von 77,62 überrollte der Alfdorfer den Mann von der Schweizer Grenze. Dabei lag auch dieser mit über 70 bei ordentlichen Scores. Nach dem 6:0 legte Steeb dann eine schöpferische Pause ein, Kohlbrenner entschied zwei Legs für sich, ehe Steeb mit seinem siebten Leggewinn den Finaleinzug perfekt gemacht hatte. Das Finale war dann das i-Tüpfelchen dieser Veranstaltung. Steeb und Behnke unterstrichen in diesem eindrucksvoll, warum ausgerechnet sie den Titel unter sich ausspielen sollten. Steeb verschaffte sich zwischendurch einen 8:4-Vorsprung, was wiederum Behnke angetrieben hatte, der dann fünf Legs in Serie siegreich gestalten konnte. Im 18. Leg schließlich (das Finale wurde im Modus „Best of 19“ gespielt) hatte Behnke einen Matchdart, verwarf aber. Steeb holte sich somit seinen neunten Punkt, was die Verlängerung zur Folge hatte. Hier bewies dann Behnke den längeren Atem und konnte nach dem 11:9-Sieg die silberne, fast Zehn-Kilogramm-Trophäe in einer Funkenfontäne in die Höhe recken.