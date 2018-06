Bundesligareserve ringt in Weilimdorf

Mit einem Auswärtskampf bei der SG Weilimdorf im Stuttgarter Nordwesten startet die Aalener Bundesligareserve in die neue Saison. Als sportliches Ziel hat die Führung des KSV, das Tabellenmittelfeld ausgegeben.

Nachdem die jungen Wilden des KSV Aalen letztes Jahr zeitweilig in arger Bedrängnis befanden und um den Klassenerhalt bangen mussten, hat man die Zweite taktisch verstärkt.

Mit Ralf Pfisterer,welcher vom AC Röhlingen zum KSV wechselte, dem Rückkehrer Amiran Elbakidze und Timur Seidel vom KSC Hösbach hat man sich besonders in den unteren Gewichtsklassen verstärken können. Einfacher wird es dadurch gewiss nicht da man beim KSV dieses Jahr besondere Sorgfalt bei der Aufstellung walten lassen muss um nicht gegen die Richtlinien des Württembergischen Ringerverbandes zu verstoßen, welche besagen dass ein Ringer welcher mehr als 50 Prozent seiner Einsätze in einer höherklassigen Mannschaft des Vereines startet.

Die Weilmimdorfer konnten sich mit Akhbar Ismaylov aus Sulgen und Paul Heiderich aus Baienfurt ebenfalls verstärken.

Die Mannschaft des KSV wird dieses Jahr wieder auf seine Jungen Talente wie die Brüder Max und Markus Knobel, beide international erfahren Jugendringer,Patrick Sorg und Oliver Hug sowie Marc Graeve oder Koray und Timur Karamann setzen.

Die Reserve des KSV Aalen kann und wird punktuell durch Ringer aus der Bundesliga verstärkt.

Ebenfalls auf Aalener Seite wird wie bereits vergangene Saison Pedro Garcia Perez der Mallorquiner Modellathlet zu sehen sein. Die Oberliga Baden-Württemberg besteht in der Saison 2012 aus zehn Mannschaften wobei Bundesliga-Absteiger TSV Musberg zu den klaren Favoriten zählt.

In diesem Jahr kommt es in der Oberliga zu nur einem „echten“ Derby. Dieses wird man gegen Dauerrivalen Herbrechtingen am 6. Oktober in Herbrechtingen und am 30 November in der Aalener Thomas-Zander Halle bestreiten. (lus)