Bundesliga- Nachwuchs zu Gast in Aalen

Zum Heimspielstart in das Jahr 2022 in der Karl Weiland-Halle bekommen es die Regionalliga-Volleyballer der SG MADS Ostalb mit der zweiten Mannschaft der FT Freiburg zu tun. Im Team der Gäste spielen die besten Nachwuchsvolleyballer, von denen jede Saison einige zum Zweitligakader stoßen.

Die junge Freiburger Truppe ist athletisch und technisch stets sehr gut ausgebildet und kann in diesen Bereichen mit jedem Gegner der Liga mithalten. Im Hinspiel konnten die Gäste zwei Bundesligaspieler einsetzen und sich einen klaren 3:0-Erfolg erspielen. Diesen Vorteil können sich die Gäste aus dem Breisgau vermutlich nicht verschaffen. Allein schon aus diesem Grund werden die Aalener Volleyballfans ein spannendes Match erwarten können. Personell sieht es im Kader der Ostalb-Volleyballer nicht schlecht aus. Es sind alle fit. Ein Handicap dürfte aber der Trainingsrückstand von einigen Spielern sein, die aufgrund verschiedener Ursachen nicht am Training in den Weihnachtsferien teilnehmen konnten. Es gibt aber keine Ausreden mehr. Dieses Spiel und das nachfolgende Lokalderby gegen den TSV Ellwangen muss gewonnen werden, um den Klassenerhalt noch zu schaffen. Erfreulicherweise hat der Volleyballverband sich entschlossen, die Saison fortzusetzen und es sind aktuell wieder Zuschauer in den Aalener Hallen erlaubt, die sich natürlich an die allgemeinen Hygieneregeln unter Beachtung des Mindestabstands zu halten haben.