Bundesliga-Klassenerhalt: KC Schrezheim hat es geschafft

Am vergangenen Sonntag war es endlich soweit – die Frauen des KC Schrezheim hatten ihren letzten Bundesligaspieltag in der Saison 2021/2022 und empfingen den Rekordmeister SKC Victoria Bamberg. So stand es am Ende 1:7 (3395:3516) für die Gäste aus Bamberg, aber dennoch gab es zwei Mannschaften mit strahlenden Gesichtern. Bamberg wurde erneut Deutscher Meister und die Schrezheimerinnen sicherten sich nun endgültig den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga.

Dass es kein leichtes Spiel werden wird, war allen von Beginn an klar. Dennoch wollte das Trainergespann Wolfgang und Fabian Lutz den Rekordmeister aus Bamberg etwas „ärgern“ und ihnen eventuell den ein oder anderen Mannschaftspunkt abluchsen. Mäggy Lutz und Daniela Weber gingen für den KC Schrezheim an den Start. Mäggy Lutz (525) kam nur schwer ins Spiel und musste der Kroatin Klara Sedlar (607) alle vier Satzpunkte sowie den Mannschaftspunkt überlassen.

Danielas Gegnerin war keine geringere als Deutschlands beste Spielerin Sina Beißer (628). Doch davon ließ sich Daniela Weber nur wenig beeindrucken. Zwar konnte sie nur einen Satzpunkt für sich gewinnen, zeigte aber mit ihrem grandiosen Gesamtergebnis von 600 Kegeln wieder einmal, dass sie nicht zu unterschätzen ist. Nun waren Saskia Barth und Sandra Winter für den KC an der Reihe. Saskia Barth (564) dominierte die ersten zwei Bahnen gegen Ines Maricic (567), musste sich dann jedoch knapp geschlagen geben und auch dieser Mannschaftspunkt ging an die Bambergerinnen. Sandra Winter (516) fand nicht so recht in ihr Spiel und hatte mit einem Satzpunkt ebenfalls das Nachsehen gegen Melissa Müller (568).

Keine leichte Aufgabe für das Schlusspaar um Sabina Sokac und Bianca Sauter, denn ein Sieg war nicht mehr möglich, aber die Hoffnung auf zwei Mannschaftspunkte bestand noch. Sabina Sokac (583) lieferte sich ein Duell auf Augenhöhe mit Corinna Kastner (606), musste diese aber auf der letzten Bahn ziehen lassen und hatte somit auch Nachsehen.

So hatte nur noch Bianca Sauter die Möglichkeit einen Mannschaftspunkt für die Schrezheimerinnen zu erzielen – gesagt getan. Auch in diesem letzten Heimspiel ließ Bianca Sauter (607) ihrer Konkurrentin Ioana Antal (540), die verletzungsbedingt nach zwei Bahnen für Anne Tonat ausgewechselt wurde, keine Chance.

Eine lange und herausfordernde Saison geht damit für die KC Mädels zu Ende. Nun steht erst einmal die wohlverdiente Sommerpause an. „Im September starten wir dann hoffentlich erholt und gesund in die neue Saison“, heißt es vonseiten des Vereins.