Bundesliga-Flair in der Ellwangen

Vor 500 Zuschauern gewinnt der SC Freiburg U 13 das Baden-Württembergische Finale des Volksbanken-Raiffeisenbank-Cup. Bei den Juniorinnen gewinnen die U 13 Mädchen aus Leonberg. Der SC Freiburg war an diesem Tag das Maß alle Dinge bei der VR-Talentiade. Spielerisch überzeugend gewannen sie im Finale deutlich mit 4:0 gegen den Südbadischen Meister aus Radolfzell.

Schon in der Vorrunde dominierten die beiden Vertreter des Südbadischen Fußverband ihre Gegner. Der SC Freiburg, Südbadischer Vizemeister, spielte gegen Badischen Vizemeister TSV Neckarau und gegen den Dritten der Württembergischen Meisterschaft SV Zimmern jeweils 2:0. Gegen den Württembergischen Meister erreichten sie ein 0:0 und sind als Gruppenerster ins Halbfinale eingezogen. Noch deutlicher zog der Südbadische Meister FC Radolfzell ins Halbfinale ein. Alle Vorrundenspiele wurden jeweils mit 2:0 gewonnen. Der Badische Meister SV Sandhausen, der Württembergische Vierte, die TSV Weilimdorf und der Württembergische Vizemeister FSV Waiblingen hatten keine Chance gegen die Jungs vom Bodensee.

Im ersten Halbfinale bezwangen die Breisgauer den TSV Weilimdorf mit 3:0. Im zweiten Halbfinale ging es enger zu. Erst kurz vor Schluss konnten die Mannschaft vom Bodensee den FSV Hollenbach mit 1:0 bezwingen. Im Finale zeigten die Freiburger ihr ganzes können und ließen den Radolfzeller keine Chance.

Bei den Juniorinnen hieß am Ende das Endspiel SV Leonberg gegen den Bundesliganachwuchs vom SC Sand. Konnte in der Vorrunde der SC Sand die Partie noch für mit 2:1 für sich entscheiden, so drehte der Württembergische Meister den Spieß um. In einem hart umkämpften Spiel, mit leichten Vorteilen für die Württemberger, erzielte kurz vor Schluss Leonberg den Treffer zum 1:0-Sieg.

Zufriedene Ellwanger

Aus Sicht der Veranstalter, der FC Ellwangen, der Württembergische Fußballverband und der Volks- und Raffeisenbank Ellwangen, war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Mit über 500 Zuschauer war die Veranstaltung sehr gut besucht! „Der reibungslose Ablauf und die Organisation ist imponierend, die der Veranstalter hier leistet“, erfreut sich Horst Dürr vom WFV. Zufriedene Gesichter auch auf Seiten des FC Ellwangen. „Die vielen helfenden Hände der Eltern, aktiven Spielerinnen und Trainern ermöglichen erst, eine solch große Veranstaltung zu stemmen“ erzählt Hans Merz. Jürgen Rau (beide Mitorganisator des FC Ellwangen) ergänzt lachend: „Es ist wie in einen Fußball-Team, jeder hat seine Aufgabe und seine Stärken. Ziehen alle an einem Strang, so kann man vieles erreichen!“

Endergebnis U 13 Junioren: 1. SC Freiburg, 2. FC Radolfzell, 3. TSV Weilimdorf, 4. FSV Hollenbach, 5. SV Zimmern, 6. FSV Waiblingen, 7. SV Sandhausen, 8. TSV Neckarau. Endergebnis U 13 Juniorinnen: 1. SV Leonberg, 2. SC Sand, 3. 1.FC Lauchau/Lauchäcker, 4. SC Klinge Seckach.