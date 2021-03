Bund unterstützt Kita in Unterkochen

Mit der städtischen „Kita am Kocherursprung“ nimmt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine weitere Kindertagesstätte in das Bundesprogramm „SprachKitas’“ auf. Darüber wurden die beiden Wahlkreisabgeordneten Leni Breymaier und Roderich Kiesewetter am Montagmorgen informiert.

Seit Anfang März ist mit der ,Kita am Kocherursprung’ ein neues Vorhaben aus unserem Wahlkreis im Bundesprogramm. Bis Ende 2022 wird sie mit insgesamt 45 834,00 Euro gefördert werden. Ich freue mich, dass es im Wahlkreis so gut angenommen wird und in Unterkochen eine Kindertagesstätte gefördert wird, die auf nachhaltiges Lernen setzt“, sagt Breymaier.

„21 Kitas unterstützt der Bund nun bereits bei uns vor Ort mit dem Programm ,Sprach-Kitas’. Dabei wird die Qualität der sprachlichen Bildung in den Kitas verbessert und der Fokus zudem auf den Einsatz digitaler Medien gelegt. Die Aufnahme einer weiteren Kita ist eine tolle Nachricht für den Wahlkreis“, sagt Roderich Kiesewetter.