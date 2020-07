BUND sammelt Müll aus Aalens Flüssen

Kürzlich haben Matthias Dahrendorf und Melanie Kraus vom BUND Ortsverband Aalen mit neun weiteren Engagierten Kocher und Aal von allerlei Müll befreit. Beginnend am Denns Bio-Markt bis zum Stadtgarten waren die Helfer unterwegs. Innerhalb von 90 Minuten kamen sieben Müllsäcke zusammen. Eine winzige Menge der acht Millionen Tonnen an Plastik, die laut National Geographics jährlich in den Weltmeeren landen, konnten so abgefangen werden. Neben Plastik wurden vor allem To-Go-Verpackungen und Alkoholflaschen geborgen.

Die Sammelaktion stellt vor allem einen symbolischen Charakter dar. Zum einen um das allgegenwärtige Problem ins Bewusstsein zu rufen. Viele Passanten beobachteten die Teilnehmer oder sprachen sie auf die Unerträglichkeit der Verschmutzung an. Zum anderen als Appell an die Politik.

Diese kann verhindern, dass Umweltsünder den Müll überhaupt erst wegwerfen. Zum Beispiel mit Flaschenpfand auf jede Art von Getränkeflaschen oder auch eine höhere Bepfandung, Mehrwegsysteme für Take-Away Speisen und Getränke sowie Förderung von biologisch abbaubaren Verpackungen.

Der BUND freut sich auf nächstes Jahr. Denn in der Gruppe Gutes zu tun, hilft nicht nur der Umwelt sondern bereitet auch Freude.