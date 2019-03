Seit einigen Tagen erzeugen sogenannte „Neudeutsche“ eine gewisse mediale Aufmerksamkeit. Es handelt sich um AfD-Politiker mit Migrationshintergrund, die sich mit diesem Namen bezeichnen. Der seit hundert Jahren bestehende katholische Bund Neudeutschland (ND), der mit drei Gruppen (Aalen, Schwäbisch Gmünd und Ellwangen) im Ostalbkreis vertreten ist, wehrt sich vehement gegen diese „Trittbrettfahrer“.

Der Gmünder Klaus Eilhoff, der für diese ND-Gruppen verantwortliche Sprecher, distanziert sich im Namen von einigen Hundert Mitgliedern von diesem Versuch, unter falscher Flagge Aufsehen zu erregen. Bei einem Treffen der „echten“ Neudeutschen auf der Burg Niederalfingen verwies Eilhoff am Freitag auf die politisch, historisch und gesellschaftlich völlig andere Ausrichtung des Bundes Neudeutschland, der 1919 als katholischer Jugendverband gegründet wurde, sich deutschlandweit verbreitet habe und heute noch vielfach präsent sei.

Eilhoff erwähnte bedeutende Persönlichkeiten wie den Künstlerpfarrer Sieger Köder und Philipp Jenninger, den ehemaligen Bundestagspräsidenten und deutschen Botschafter beim Vatikan, die aus der hiesigen Region des Bundes Neudeutschland hervorgegangen sind. Auf der Marienburg Niederalfingen trafen sich die Neudeutschen schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Sie ist auch heute noch ein bundesweiter Treffpunkt, der vom ND getragen erhalten und gestaltet wird.

Die ND-Zentrale in Köln veröffentlichte am Freitag eine Erklärung, in der sich der Bund „in aller Deutlichkeit“ von dieser AfD-Gruppierung distanziert. Zu vermuten sei, dass mit der Namensgebung vertuscht werden solle, wie ausländerfeindlich die AfD im Kern sei. ND sei ein offenes und ökumenisches Netzwerk engagierter Christen, in dem mehrere Tausend Mitglieder von der lokalen Gruppe bis zur überregionalen Fachtagung Raum für persönliche Entfaltung fänden, heißt es in der Erklärung.