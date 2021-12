BUND ist gegen eine Mountainbike-Stadt Aalen

Zu den Plänen Frederick Brüttings, Aalen zur Mountainbike-Stadt auszubauen, hat sich der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) Aalen und der BUND Regionalverband Ostwürttemberg zu Wort gemeldet.

Als Mitinitiator und Teilnehmer des Runden-Tisch-Mountainbike fühle man sich von den Pressemitteilungen der Stadt nicht ernst genommen. Denn die Arbeit am Runden-Tisch sei noch nicht beendet. Außerdem müssten dessen gefasste Beschlüsse durch ein neutrales Landschaft-Planungsbüro auf die ökologische und gesetzliche Verträglichkeit untersucht werden. „Diese Ergebnisse sind richtungsweisend für das Vorgehen der Mountainbike-Manager“, erläutert Carl-Heinz Rieger vom Vorstandsteam des BUND im Ortsverband Aalen.

Der BUND begrüßt die Absicht des Oberbürgermeisters, illegale Trails zu schließen. Die Festsetzung legaler Trails sollte aber schon aus Gründen eines Einverständnisses weiterhin vom Runden-Tisch-Mountainbike begleitet werden.

Im Übrigen wäre es dringend notwendig, Ranger einzustellen, welche die Aufgabe hätten, die Mountainbiker bei der Ausübung des Trendsportes zu überwachen und festzustellen, ob sie die Regeln einhalten, schreibt der BUND weiter.

„Auch sind wir sehr darüber verwundert, dass der Oberbürgermeister zwei Stellen für Mountainbike-Manager eingerichtet hat, ohne den Gemeinderat zu informieren, geschweige denn dessen Rat einzuholen sowie einen Beschluss abzuwarten“, bemerkt Carl-Heinz Rieger. Der Albtrauf sei fast ausnahmslos FFH-Gebiet, noch strenger seien die Auflagen für die Vogelschutzgebiete, die sich zum Beispiel vom Braunenberg bis südlich von Glashütte erstreckten. Für beide Arten von Schutzgebieten gelte das sogenannte „Verschlechterungsverbot“, was bedeutee, dass keine schädlichen Eingriffe vorgenommen werden dürften. Die zahlreichen lokalen und überregionalen Mountainbiker, die auf den rund 150 derzeit bestehenden illegalen Mountainbike-Trails um Aalen fahren würden, schädigten hingegen die Pflanzen - und Tierwelt. Auch andere Wildtiere würden durch Mountainbiking gestört und gefährdet. Dazu gehört auch die seltene und streng geschützte Wildkatze, die der BUND Aalen im Ostalbkreis mehrfach nachgewiesen hätte, sowie der Luchs.

„Inzwischen führen Profisportler und Planungsbüros das große Wort, die Meisterschaften und Weltcuprennen in Aalens Wäldern etablieren wollen“ so BUND Regionalgeschäftsführer Andreas Mooslehner. Die Bedürfnisse von örtlichen Mountainbikern sind nur Mittel zum Zweck. Mit der Ruhe in den betroffenen Waldgebieten, die bisher vor allem zur Erholung der Aalener dienten, ist es dann auch vorbei. Bezeichnend ist, das zwar über Naturschutz geredet wird, aber noch niemand von den frisch ernannten Mountainbike Managern den Kontakt mit den Naturschützern gesucht hat.“

Im Positionspapier des BUND-Landesverbandes „Mountainbiking und Waldnaturschutz“ , an welchem auch der BUND Aalen mitgewirkt hat, heißt es unter anderem: „Der BUND Baden-Württemberg fordert die Beibehaltung der Zwei-Meter-Regel (Anmerkung: das entspricht der Breite der offiziellen Forstwege) im Landeswaldgesetz, den Ausschluss von MTB-Trails in sensiblen Schutzgebieten und den Rückbau illegal errichteter Trails. Gleichzeitig befürwortet der BUND-Landesverband den Bau von offiziellen Trails in wenig sensiblen Waldstücken, wenn bei der Planung alle Nutzungsgruppen eingebunden werden und die Planung an einer Minimierung der ökologischen Auswirkungen ausgerichtet ist“.