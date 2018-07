BUND fischt Plastik aus Flüssen

Mehr als sechs Millionen Tonnen Plastikabfälle landen jährlich in den Meeren und heimischen Flüssen. Dem will der BUND-Ortsverband Aalen entgegen wirken und sammelt am Samstag, 21. Juli, Müll aus den Aalener Flüssen. Treffpunkt ist um 9 Uhr vor Denns Biomarkt (Fackelbrückenstraße 3) in Aalen.

Eine Anmeldung bei Matthias Dahrendorf ist bis 19. Juli unter 07361 / 79248 oder matthias.dahrendorf@bund.net nötig. Mitgebracht werden sollten Gummistiefel, Handschuhe und eventuell eine Wathose. Einklappen Ausklappen