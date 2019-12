Bund fördert 5G-Mobilfunk im Ostalbkreis

) - Der Ostalbkreis profitiert von Fördermitteln des Bundes für die Einführung des 5G-Mobilfunks. Das teilt die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier mit.

„Die Bundesregierung hat nach der Versteigerung der 5G-Frequenzen die zügige und effiziente Einführung des 5G-Mobilfunks in Deutschland durch ein neues Förderprogramm unterstützt“, erklärt Breymaier. Der 5G-Innovationswettbewerb des Bundes sei bei den Städten und Gemeinden auf großes Interesse gestoßen. „Insgesamt gingen 138 Förderanträge beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ein“, so die Abgeordnete. Auch der Ostalbkreis profitiere von einer Förderung. Breymaier nahm an der feierlichen Übergabe der Zuwendungsurkunden im Verkehrsministerium in Berlin teil und gratulierte dem Landkreis zur Förderung.

„Mit der 5G-Technologie sind Chancen und Möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Unternehmen und Kommunen in unserem Land verbunden. Kreativität und Ideenreichtum hat sich bei diesem Wettbewerb ausbezahlt. Ich freue mich sehr, dass es für den Ostalbkreis geklappt hat“, so die SPD-Abgeordnete weiter und ergänzt: „Gerade für den ländlichen Raum ist die 5G-Technologie sehr wichtig und zukunftsweisend.“