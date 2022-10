Bund der Steuerzahler rügt Stadtoval-Steg

Der Bund der Steuerzahler hat in seinem jüngsten Schwarzbuch 2022/2023 unter elf Projekten in Baden-Württemberg auch den Aalener Sobek-Steg zwischen Stadtoval und Bahnhofsplatz gerügt. Es sei ärgerlich, wenn Bauprojekte, die anfangs mit einem Kostenrahmen von drei Millionen Euro vorgestellt worden seien, am Ende zehn Millionen Euro teuer würden, heißt es in dem am Dienstag in Berlin präsentierten Schwarzbuch. Die Steuerzahler hätten Anspruch auf eine realistische Kostenplanung. Und zwar von Beginn an, so der Steuerzahlerbund.

Schon als sich die Stadt Aalen im Jahr 2015 bei einem Investorenwettbewerb für das Stadtoval am Bahnhof dafür entschieden hatte, einen Fußgängersteg in die Innenstadt zu bauen, habe der damalige Oberbürgermeister Kritik zur Sitzungsvorlage einstecken müssen, schildert der Bund der Steuerzahler die Vorgeschichte. In der Vorlage habe es geheißen, dass der Steg unter drei Millionen Euro kosten werde, die Verwaltung habe allerdings nur die Nettokosten angegeben. Brutto betrügen die Kosten wohl eher vier Millionen Euro, so der Vorwurf.

Nach dem Grundsatzbeschluss 2017 und dem Baubeschluss ein Jahr später sei man, so der Bund weiter, bereits von Kosten in Höhe von fast 6,6 Millionen Euro ausgegangen. 2019 sei die Ausschreibung der Bau arbeiten lediglich wegen eines überteuerten Angebots mit 9,73 Millionen Euro wieder aufgehoben worden. Dabei sei die Vergabekammer in ihrer Prüfung, so der Steuerzahlerbund, zu dem Schluss gekommen, dass die Stadt bei der Ausschreibung die Kosten für den Steg zu niedrig angesetzt habe und die Arbeiten europaweit hätten ausgeschrieben werden müssen. Dies habe die Aalener Stadtverwaltung auf Anfrage des Bundes der Steuerzahler bestätigt.

Die zweite Ausschreibung im Jahr 2021 sei dann zwar europaweit erfolgt, habe aber aufgrund mittlerweile drastisch gestiegener Baukosten nicht mehr verhindern können, dass die Kosten für das Steg-Projekt noch weiter in die Höhe schossen: Statt 6,6 habe man jetzt bereits mit 8,7 Millionen Euro gerechnet, und nach aktuellen Berechnungen sei man bei Baubeginn im Mai 2022 sogar von Kosten in Höhe von fast 10,4 Millionen Euro ausgegangen. „Dass sich diese Summe sogar noch einmal erhöhen wird, ist wahrscheinlich“, schreibt der Bund der Steuerzahler in seinem aktuellen Schwarzbuch.