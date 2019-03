Bullinger überrascht selbst den Trainer

Fünf Athletinnen der LSG Aalen sind in Ingolstadt bei den Deutschen Crossmeisterschaften an den Start gegangen.

Für alle waren es die ersten deutschen Crossmeisterschaften in der Altersklasse U 18. Steile Berge und Hindernisse mussten die Fünf auf einer 4,1 Kilometer langen Strecke bewältigen. Nach dem Startschuss mischten sich die Athletinnen unter die 63 Teilnehmer. Heidi Bullinger, Cara Uhl und Leonie Dabrunz liefen im vorderen Mittelfeld mit, Paula Pfeilmeier und Marianna Bopp reihten sich etwas weiter hinten ein. Schon am Anfang der Runde hatten sie einen steilen Berg zu bewältigen, der während dieses Wettkampfes auch noch weitere drei Mal überquert werden musste, da eine Runde nur ungefähr einen Kilometer lang war.

Wechselnde Führungsarbeit

Während der ersten drei Runden wechselten sich Dabrunz, Uhl und Bullinger in der Führung ihrer Gruppe immer wieder ab. Die ersten zwei Runden übernahm Dabrunz die Führung, diese musste dann Uhl und Bullinger in den letzten zwei Runden etwas ziehen lassen. Bullinger kam mit einer Zeit von 17:50 Minuten, als erste der drei nach einem starken Endspurt ins Ziel und wurde dabei 32.

Nur zehn Sekunden später erreichte auch Uhl das Ziel, als 36. und Dabrunz wurde mit einer Zeit von 18:21 Minuten 43.. Auch Pfeilmeier und Bopp erreichten in einer guten Zeit die Ziellinie. Bullinger, Uhl und Dabrunz freuten sich über einen siebten Platz in der Mannschaftswertung. Besonders überrascht war Trainer Helmut Staudenecker von Heidi Bullinger, die nur zwei Mal in der Woche ins Training geht und trotzdem eine so gute Leistung erzielte.

In den Osterferien werden die Unterkochener Athleten der LSG Aalen ins Trainingslager nach Cervia fahren, um sich dort auf die bevorstehende Sommersaison vorzubereiten.