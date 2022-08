Bürgermeister von Ostalbcity begrüßen Aalener OB Brütting

Die Hitze ist zwar etwas lästig, doch trotzdem fühlen sich derzeit 150 Jungen und Mädchen in der Kinderspielstadt Ostalbcity des Stadtjugendrings auf dem Greutplatz in Aalen sehr wohl. Am Donnerstag hatten die Kinder und die 40 Betreuer prominenten Besuch: Oberbürgermeister Frederick Brütting informierte sich vor Ort und Stelle über die Aktivitäten in der Ostalbcity.

Wie es sich gehört wurde der OB von Kevin Dubina vom Stadtjugendring und von den gewählten Bürgermeistern der Ostalbcity, Luca und Sarah, gebührend empfangen. Als Geschenke gab es für Brütting die offizielle Stadtflasche mit aufgedrucktem Namen sowie ein T-Shirt. Doch Ordnung muss sein, und so erhielt der OB zunächst einmal bei der Bank einen Besucherausweis bevor er einige Galleone (Währung in der Ostalbcity) in Empfang nehmen konnte.

Beim von Luca und Sarah geführten Rundgang durch die Stadt zeigte sich Brütting beeindruckt von den vielen verschiedenen Ständen und Aktionen. Da gab es natürlich ein Wirtshaus mit Essen und Getränken, in der Werkstatt „Vom goldenen Hämmerle“ wurde fleißig gemalt, gesägt und gehämmert und in der Gärtnerei konnte man allerlei Pflanzen bestaunen. Selbst glückliche Hühner am Stadtrand sind mit von der fröhlichen Partie. Wie in einer richtigen Stadt findet man auch eine Polizeistation. Auf die Frage von Brütting, ob es auch Problembürger gebe, lautetet die Antwort: „Nein, es sind alle anständig“.

Weitere Stationen waren ein Beautysalon, ein Gesundheitszentrum, ein Stand mit Kunsthandwerk und ein kleines Musikstudio. Heiß begehrt ist derzeit natürlich das Schwimmbad, in dem sich zahlreiche Kinder tummelten.

Nach einer Ansprache mit einem besonderen Dank für die Betreuer der Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren, ließ sich der OB nicht lumpen und spendierte allen ein Eis. Es versteht sich, dass diese Aktion mit großem „Hallo“ gefeiert wurde.

Diesen Freitag steht in der Kinderspielstadt ein besonderer Höhepunkt auf dem Programm: Das Stadtfest mit Elternbesuchstag. Man erwartet bis zu 500 Gäste. Die Ostalbcity bietet noch bis zum 12. August einen großen Ferienspaß für Kinder.