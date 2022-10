Bürgerinitiative will Sperrung der Ebnater Steige für Lkw über 3,5 Tonnen

In einem Schreiben an den Aalener Oberbürgermeister Frederick Brütting und an Landrat Joachim Bläse hat die Unterkochener Bürgerinitiative „Albaufstieg Südzubringer“ beantragt, den derzeitigen Aufstieg über die Ebnater Steige (Landesstraße 1084) für den Lkw-Verkehr über 3,5 Tonnen zu sperren.

Zur Begründung heißt es unter anderem, der Schwerverkehr habe in den vergangenen Jahren noch einmal deutlich zugenommen. So seien im September 2007 in 24 Stunden 1823 Lkw und 344 Busse gezählt worden. Jetzt, Anfang September 2022, seien es in zwei Stunden 172 Lkw gewesen. Erwähnenswert sei zudem, dass trotz einer Sperrung für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen genügend schwerere Lkw auf der Ebnater Steige talwärts fahren würden.

Weiter heißt es in dem Antrag, bereits 2008 habe die damalige Aalener Baubürgermeisterin Jutta Heim-Wenzler geäußert, dass man nach einem möglichen Ausbau der Westumgehung über eine Beschränkung des Schwerverkehrs auf der Ebnater Steige nachdenken könne. Und der damalige Verkehrsexperte Manfred Brenner habe erklärt, der Bau der Westumgehung habe keine signifikante Entlastung für die Ebnater Steige gebracht.