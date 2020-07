Bürgerinitiative begrüßt Schättere-Entscheidung in Unterkochen

Die Bürgerinitiative „Hände weg von der Schätteretrasse“ begrüßt die Entscheidung des Ortschaftsrates Unterkochen. Dieser hatte sich in seiner jüngsten Sitzung mit 13 Stimmen und einer Enthaltung dafür ausgesprochen, den Fußgängerweg in seiner jetzigen Form zu erhalten. Das sei ein sehr klares Votum und ein deutliches Signal an den Gemeinderat Aalens, dem Anliegen der Unterkochener Bevölkerung nach Sicherheit, Erholung und Artenschutz auf der Schättere zu folgen.

Der Beschluss des Unterkochener Ortschaftsrates sei ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung. „Er wies den politisch durchsichtigen Versuch der Stadtverwaltung Aalen zurück, mit einer probeweisen Öffnung Fakten zu schaffen“, heißt es in der Mitteilung der Bürgerinitiative. Dennoch wisse man, dass der Gemeinderat letztlich bestimmen wird.

„Hände weg von der Schätteretrasse“ weist deshalb erneut darauf hin, dass der Tunnel zu den bedeutendsten Fledermaus-Winterquartieren der Region gehört. Zudem räumt die Initiative zwar ein, dass Radwegeverbindungen wichtig sind und zunehmend an Bedeutung gewinnen, aber dass andere, bestehende Routen aufs Härtsfeld ertüchtigt werden können.

Den Arten- und Naturschutz gegen den Klimaschutz auszuspielen lehne man ab. Außerdem werde durch den Umbau des Tunnels mehr als eine Million Euro an Steuergeldern verwendet, die dringend an anderer Stelle gebraucht würden. Die Bürgerinitiative erwartet vom Gemeinderat Aalen, dass die Gesamtlage betrachtet wird und der Willensbildungsprozess der Unterkochener Bürger mit in die Entscheidung einfließt.