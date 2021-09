Bürgerempfang mit Kretschmann

Am Freitag, 1. Oktober, wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Ostalbkreis besuchen. Im Rahmen der Kreisbereisung findet um 18:30 Uhr in der Mensa des Beruflichen Schulzentrums in Aalen ein Bürgerempfang statt, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger des Ostalbkreises eingeladen sind. Nach der Begrüßung durch Landrat Joachim Bläse und der Rede des Ministerpräsidenten besteht für die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Musikalisch wird der Abend von der Band Brasst Scho umrahmt.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung ist ein 3G-Nachweis. Dieser wird am Eingang der Mensa überprüft. Es besteht außerdem Maskenpflicht.

Eine Anmeldung zum Bürgerempfang ist erforderlich, sie kann ab Samstag, 25. September, 12 Uhr online unter veranstaltungen.ostalbkreis.de erfolgen. Als Einlasskarte muss der QR-Code ausgedruckt oder auf dem Handy zur Veranstaltung mitgebracht werden.

Für einen zügigen Einlass bittet das Landratsamt darum, am Eingang den QR-Code, den Personalausweis sowie den 3G-Nachweis bereitzuhalten. Der Einlass zum Bürgerempfang kann nur mit diesem Nachweis gewährt werden.