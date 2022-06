Bürgerdialog zum Zukunftskonzept der Kliniken Ostalb

Die Kliniken Ostalb laden zu einer Informationsveranstaltung zum Zukunftskonzept der Kliniken ein. Die Veranstaltung findet online am Dienstag, 28. Juni, um 19 Uhr statt. An diesem Abend gibt es Informationen zum aktuellen Stand der Planung sowie Antworten auf Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Fragen können vorab an die E-Mail-Adresse zukunftskonzept@kliniken-ostalb.de oder während der Veranstaltung gestellt werden.

Es gibt drei Möglichkeiten, an der Infoveranstaltung teilzunehmen:

Per Videokonferenz: Wählen Sie sich mit PC, Tablet oder Smartphone in die Videokonferenz ein und stellen Sie über den Chat Ihre Fragen an die FachexpertInnen. Es ist lediglich die Angabe eines Namens sowie einer Mailadresse notwendig, beides wird aber weder gespeichert noch veröffentlicht. Der Link zur Videokonferenz ist auf der Homepage der Kliniken Ostalb unter kliniken-ostalb.de/zukunftskonzept bereitgestellt.

Per Livestream: Verfolgen Sie per Bild und Ton die Vorträge und den anschließenden Austausch mit einem Klick. Der Link zum Livestream steht ebenfalls unter www.kliniken-ostalb.de/zukunftskonzept bereit.

Einwahl per Telefon:Auch per Telefon können Sie sich unter folgender Nummer einwählen: +49 619 - 6781 - 9736. Der Zugangscode lautet: 2742 492 3389. Es ist keinerlei Angabe von persönlichen Daten notwendig. Wenn Sie über Telefon teilnehmen, können Sie (technisch bedingt) keine Fragen an die FachexpertInnen richten.

Landrat Joachim Bläse wird die Veranstaltung eröffnen. Teilnehmen werden neben den drei Vorständen der Kliniken Ostalb der Geschäftsführer des Beratungsinstituts hcb Boris Augurzky sowie Professor Holger Hebart (Chefarzt Zentrum für Innere Medizin und Ärztlicher Standortleiter am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd), Bernd Ziegler (Standortleiter der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen) und Dieter Zandel (Gesamtpersonalratsvorsitzender der Kliniken Ostalb und Personalratsvorsitzender am Ostalb-Klinikum Aalen).