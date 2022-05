Bürger treten für Radschnellweg kräftig in die Pedale

Rund 100 Radler haben sich am Sonntag in Aalen versammelt und sich im Rahmen einer Fahrraddemonstration gemeinsam auf den Weg nach Schwäbisch Gmünd gemacht. Damit verliehen sie ihrer Forderung, einen Radschnellweg entlang der B29 zwischen Aalen und Schwäbisch Gmünd zu schaffen, Ausdruck. Organisiert worden ist die Demonstration von den Grünen Kreisverbänden Aalen-Ellwangen und Schwäbisch Gmünd.

„Es sollte die neue Normalität werden, dass der Radverkehr immer mitgedacht wird“, erklärte der BUND-Regionalgeschäftsführer Andreas Mooslehner zum Auftakt der Demo. Dass dies nicht immer geschehe, zeige sich an der neuen B29. Nach heutigem Stand müsste dort ein Radweg geplant sein, um gut und sicher fahren zu können. „Wenn die Radwege attraktiv sind, kann man Strecken bis zu 15 Kilometer auch mit dem Fahrrad machen.“ Er selbst fahre regelmäßig mit dem Rad von Schwäbisch Gmünd nach Aalen zur Arbeit. Der touristische Radweg sei allerdings ungeeignet, da auf diesem zu viele Umwege gefahren und zusätzlich Höhenmeter absolviert werden müssten.

„Wenn wir Radwege sicher und attraktiv gestalten, dann steigen auch Menschen aufs Rad um. Aber dafür braucht es zuerst die Infrastruktur“, ergänzte der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Matthias Gastel. Wenn diese stimmt, würden sich auch mehr Leute auf Zweirad schwingen und damit zum Klimaschutz beitragen.

Bei der Demonstration ging es aber nicht nur um einen Radschnellweg entlang der B29, sondern auch um das sichere Radfahren in der Stadt. „Es gibt hier zwar schon ein gutes Netz an Radwegen, aber es muss oft ein Umweg gefahren werden oder mit Fußgängern der Weg geteilt werden“, sagte Stefanie Endig, Organisatorin der Demo, und nannte unter anderem den zu schmalen Radstreifen in der Aalener Gartenstraße. Kreisrätin Julia Schmid, die den verhinderten Landrat Joachim Bläse vertrat, kündigte an, dass eine Potentialanalyse für einen Radschnellweg im nächsten Ausschuss auf der Tagesordnung stehe.

Die Demonstrationsroute führte vom Aalener Gmünder Torplatz entlang der B29 nach Essingen. Am dortigen Bahnhof gab es den ersten Zwischenhalt mit Essingens Bürgermeister Wolfgang Hofer. Dieser verwies angesichts der aktuellen Situation nicht nur auf den fehlenden Bahnhalt, sondern auch auf die Problematik der Radwege. „Nach Westen hört der Radweg einfach auf“, erklärte Hofer den aktuellen Stand. Allerdings gäbe es schon unterschiedliche Pläne, diesen fortzuführen. „Mir persönlich geht das Ganze zu langsam, aber wir sind da dran als Gemeinde.“

Über den Berg ging es weiter nach Mögglingen. Hier stand Bürgermeister Adrian Schlenker zum Gespräch bereit. „Es gibt einen schönen touristischen Radweg nach Böbingen, aber der geht über die Berge“, erklärte er. Auf der alten B29 könne zwar weit gefahren werden, aber der Anschluss nach Böbingen fehle.

Weiter ging es für die protestierenden Radler über Böbingen nach Schwäbisch Gmünd, wo der Abschluss der Demonstration stattfand, die der BUND, die Grüne Jugend, Die PARTEI, die Linke, der ADFC und der Klimaentscheid Aalen unterstützte.