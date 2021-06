Bürger können sich Gehör verschaffen

Der EUROPoint Ostalb lädt alle Interessierten am Donnerstag, 24. Juni, um 18 Uhr zu einer Online-Informationsveranstaltung ein. Dabei geht es darum, wie die Bürgerinnen und Bürger der Region bei einer EU-Zukunftskonferenz selbst aktiv werden und sich mit ihren Ideen oder einer Veranstaltung einbringen können.

Der Hintergrund: Die Europäische Union hat im Mai die Konferenz zur Zukunft Europas ins Leben gerufen. Über die interaktive, mehrsprachige Plattform futureu.europa.eu können alle EU-Bürgerinnen und Bürger, Multiplikatoren und Akteure zu Themen, die ihnen wichtig sind, diskutieren und sich Gehör verschaffen.

Zu den Themen gehören Klimawandel und Umwelt, Gesundheit, Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung, die EU in der Welt, Werte und Rechte, Sicherheit, digitaler Wandel, Demokratie in Europa, Migration sowie Bildung, Kultur, Jugend und Sport.

Die Plattform bietet folgende Möglichkeiten zur Beteiligung: das Teilen von Ideen, die Teilnahme an einer Veranstaltung in der Nähe oder online und die Organisation einer eigenen Veranstaltung im Rahmen der Zukunftskonferenz.

In einer gemeinsamen Informationsveranstaltung der „Europe Direct“-Zentren Baden-Württemberg werden die Zukunftskonferenz und die digitale Bürgerplattform vorgestellt, um die Teilnahme an diesem erstmaligen EU-Beteiligungsprozess auch in unserer Region voranzubringen. Der EUROPoint Ostalb lädt alle Interessierten ein, selbst aktiv zu werden und sich mit ihren Ideen oder einer Veranstaltung in die Konferenz einzubringen.