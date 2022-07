Büchele siegt in Düsseldorf und Amberg

Lena Büchele von der Aalener Sportallianz ist gleich zwei Mal erfolgreich am Start gewesen und hat die DTB Tennisturniere in Düsseldorf und Amberg gewonnen.

Büchele siegte beim 1. Tennis Concept Jugendcup in Düsseldorf, ein Deutsches Ranglisten Turnier Kategorie J 3 bei den Mädchen U 12. Die talentierte Nachwuchsspielerin der Aalener Sportallianz spielte sich ohne Satzverlust souverän bis ins Endspiel. Im Finale gewann sie das Turnier im Match-Tie-Break im dritten Satz. Durch den verdienten Turniersieg konnte sie sich wertvolle Punkte der Deutschen Jugendrangliste in ihrer Altersgruppe sichern. Außerdem spielte sie noch in Amberg den Conrad-Schanzl-Jugendcup und holte sich dort ebenfalls den Turniersieg.