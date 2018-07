Bei den HAKRO Merlins Crailsheim wird nicht nur in Sachen erste Bundesliga fleißig gearbeitet. Schließlich soll auch in dieser Saison die Erfolgsstory im Unterbau mit drei weiteren Teams auf höchstem Leistungsniveau fortgesetzt werden. Basis dafür ist die Vertragsverlängerung mit Nachwuchs-Coach Kai Buchmann.

„Es gab für mich keinen Grund, die Merlins zu verlassen“, sagt Kai Buchmann. Beim Blick voraus rückt aber zunächst die zweite Herrenmannschaft der HAKRO Merlins in den Fokus. Diese wird auch von Buchmann trainiert und besteht zu großen Teilen aus den Talenten der Nachwuchs-Bundesliga. „Wir werden hier noch einen Schritt weiter gehen in Sachen Nachwuchsförderung. Das Team wird noch jünger aufgestellt sein“, so Buchmann. Neben den U-19-Spielern werden in der Regionalligamannschaft in dieser Saison nur noch drei statt fünf ältere Spieler im Kader stehen. Für Eric Ross kommt mit Arsenio Arrington ein junger und hochtalentierter Amerikaner nach Crailsheim. Zudem kehrt Liam Carpenter zurück. Der 20-jährige Brite kommt vom Regionalligisten BG Hagen.