Bucher Schüler sind Vize-Landesmeister

Die Schüler des SV Buch haben bei Landesmeisterschaften gut abgeschnitten. Während es am vergangenen Samstag in der Disziplin Luftgewehr nicht ganz nach Wunsch verlief, konnte die Schülermannschaft mit Pia Drmola, Marius Petter und Hannah Rulffes am Sonntag im Wettbewerb Luftgewehr Drei-Stellungskampf überzeugen.

Die drei Bucher Jungschützen erzielten eine geschlossene Mannschaftsleistung. Mit 1704 Ringen landeten sie auf dem zweiten Platz und holten sich den Vize-Landesmeister-Titel. Pia Drmola erzielte mit 569 Ringen das höchste Ergebnis für Buch und landete damit in der Einzelwertung Schüler weiblich auf Platz fünf, dicht dahinter auf Platz sieben Hannah Rulffes mit 567 Ringen. Für Marius Petter reichte es bei den Schülern männlich mit 568 Ringen sogar zum zweiten Platz und damit dem Vizemeistertitel. Denny Brunner schlug sich bei seinen ersten Landesmeisterschaften ebenfalls gut. Er erzielte 496 Ringe und kam damit auf Platz 27.

Im Luftgewehr verpassten die Bucher knapp eine Podiumsplatzierung, mit 536 Ringen landete die Mannschaft auf dem vierten Platz. Marius Petter wurde mit 181 Ringen Zehnter. in der Einzelwertung Schüler männlich, Denny Brunner kam mit 152 Ringen auf Platz 66. Pia Drmola erzielte 180 Ringe und kam auf Platz acht in der Einzelwertung Schüler weiblich, Hannah Rulffes landete mit 175 Ringen auf dem 20. Platz. Im Luftgewehr Drei-Stellungskampf haben sich die Bucher mit hoher Wahrscheinlichkeit für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Im Luftgewehr müssen sie noch abwarten, bis in rund drei Wochen die offiziellen Limitzahlen veröffentlicht werden.