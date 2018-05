Buch wieder mit gutem Ergebnis

Im dritten Wettkampf der Landesliga KK-Gewehr 3x20 konnte der SV Buch nicht ganz an das starke Ergebnis vom vergangenen Wettkampf anknüpfen, kam aber auf starke 1696 Ringe. Damit gewannen die Bucher ihren Wettkampf gegen den SV Neidlingen (1666 Ringe) deutlich und liegen auf dem sechsten Tabellenplatz.

Louis Fürst erzielte mit 576 Ringen das stärkste Ergebnis auf Bucher Seite. Dazu kamen Patrick Thalheimer (561 Ringe) und Markus Köppel (559 Ringe) in die Wertung. Lea Drmola konnte sich auf 558 Ringe steigern. Dies reichte jedoch in diesem Wettkampf nicht für die junge Bucher Schützin, um in die Wertung zu kommen. Auch Tobias Hahn kam mit 548 Ringen nicht in die Wertung.

Die Ergebnisse des Wettkampfes in der Übersicht:

SV Neidlingen – SV Buch 1666:1696; SV Göggingen – SV Hirschlanden 1711:1692; SAbt Niederstetten – SV Ailringen 1628:1652; SV Hengstfeld – SVng Geifertshofen 1705:1703; SV Hirrlingen – SV Stetten b.H. 1696:1697; SV Oberlengenhardt – SV Ebhausen 1661:1671; SV Simmozheim – SV Rohrdorf 1686:1645; Leingarten – SGi Stetten/Rems 1693:1646; SGes Bad Waldsee – Deuchelried 1685:1687; Bad Wurzach – SV Oberteuringen 1690:1682.