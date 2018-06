Buch verteidigt den sechsten Platz

Der SV Buch I hat seine gute Saison fortgesetzt und hat im vierten Wettkampf der Landesliga KK-Gewehr 3x20 erneut ein starkes Ergebnis erzielt. Gegen den SV Hirschlanden gewann Buch mit 1698:1678 Ringen und verteidigte damit seinen sechsten Tabellenplatz.

Louis Fürst erzielte wieder einmal das stärkste Ergebnis auf der Seite der Bucher Schützen. Er kam auf 571 Ringe und liegt damit in der Einzelwertung unter den Top-Ten. Auch Markus Köppel schießt eine sehr gute und konstante Saison. Mit 565 Ringen in diesem Wettkampf und 564,8 Ringen im Schnitt hat er einen Platz unter den Top 20. Dritter Schütze in der Wertung war Tobias Hahn, der sich im Vergleich zu den vergangenen Wettkämpfen deutlich steigern konnte und dieses Mal 562 Ringe erzielte. Patrick Thalheimer (551 Ringe) und Lea Drmola (530 Ringe) kamen nicht in die Wertung.

Die Ergebnisse des Wettkampfes in der Übersicht:

SV Hirschlanden – SV Buch 1678:1698;

SV Göggingen – SV Neidlingen 1696:1690;

SVng Geifertshofen – SV Ailringen 1705:1670;

SV Hengstfeld – SAbt Niederstetten 1713:1647;

SV Ebhausen – SV Stetten b.H. 1689:1666; SV Oberlengenhardt – SV Hirrlingen 1649:1701;

SGi Stetten/Rems – SV Rohrdorf 1664:1653;

S-SV Leingarten – SV Simmozheim 1706:1703;

SV Oberteuringen – SGi Deuchelried 1686:1676;

SAbt Bad Wurzach – SGes Bad Waldsee 1666:1666.