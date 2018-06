Buch IV und Laubach dominieren

Die Mannschaften des SV Buch IV und des SV Laubach bleiben in der Bezirksliga Luftgewehr ungeschlagen. Verfolger Regelsweiler siegte in Walxheim. Utzmemmingen feierte den ersten Saisonsieg und gab die Rote Laterne an Ochsenberg II ab. Fünf Mannschaften mit je 2:6 Punkten belegen die hinteren Plätze.

Utzmemmingen - Ochsenberg II 4:1. Das Duell des Siebten gegen den Letzten gewann Utzmemmingen. Starke Leistungen von Roland Eichberger (382:376 gegen Marco Ruoff)) und Thomas Eichberger (379:376 gegen Kai Minihoffer) sorgten für eine 2:0-Führung. Markus Emer verlor mit 364:366 gegen Matthias Heilig, Michael Zäuner (358:352 gegen Willi Bäuerle) und Martin Emer (353:337 gegen Jürgen Joos) machten den Sack zu zum ersten Saisonsieg.

Weiler-Dalkingen - Laubach 2:3. Ein verdienter Erfolg: Steffi Rathgeb setzte sich mit 381:370 gegen Judith Winter durch, Alfons Fürst behielt mit 370:349 gegen Fabian Lingelbach die Oberhand. Für Laubach waren Vera Waidmann (382:374 gegen Anna Schneider), Veronika Wolf (375:342 gegen Stefanie Traub) und Markus Hoppe (377:366 gegen Manuel Rathgeb) erfolgreich.

Eglingen - Buch IV 1:4. Erneut eine starke Leistung der Bucher. Susanne Schoch musste sich mit 377:381 Siegfried Beißl beugen. Dunja Müller (383:375 gegen Rainer Schweinstetter), Roland Strobel (380:361 gegen Tobias Engel), Andreas Drmola (384:366 gegen Andreas Burger) und Sylvia Buck (373:368 gegen Michael Schweinstetter) konnten deutliche Punkte zum 4:1-Endstand einfahren.

Walxheim - Regelsweiler 2:3. Verdienter Sieg im Nachbarschaftsduell: Für Walxheim konnte Verena Schmidt mit starken 388:380 gegen Manuel Ackermann und Elke Breuer mit denkbar knappem 361:360 gegen Heiko Wallkum punkten. Regelsweiler aber sicherte sich drei klare Punkte durch Sonja Manteufel (373:370 gegen Tina Hönle), Monika Zürn (366:356 gegen Daniela Muhs) und Florian Gschwinder (367:360 gegen Thomas Thum) und bleibt einziger Verfolger der beiden führenden Mannschaften aus Buch und Laubach. (mön)