Buch I bleibt in der 2. Bundesliga

- Der letzte Wettkampftag in der 2. Bundesliga ist Geschichte und für die Luftgewehr-Schützen des SV Buch I ist es noch einmal eng geworden. Bei zwei Niederlagen drohte der letzte Tabellenplatz und der direkte Abstieg. Selbst bei einem Sieg war nicht auszuschließen, dass die Bucher Schützen auf einem Relegationsplatz landen.

Im ersten Wettkampf traf Buch auf den SV Jockgrim. Obwohl beim Gegner die starke Französin Oceanne Muller fehlte, schoss Jockgrim starke Ergebnisse und ließ den Bucher Schützen nur wenig Chancen. Nur Petra Lustenberger auf Position I überzeugte und gewann ihr Duell gegen Peter Gehrlein mit 398:391 Ringen. Jana Knaier (388:394 Ringen gegen Gwenn Knoppers), Stephanie Bauer (389:394 Ringe gegen Simone Keiber) und Tobias Bäuerle (381:387 Ringe gegen Michelle Hauck) mussten sich doch recht deutlich geschlagen geben. Andreas Kohler lag nach der ersten Serie leicht zurück und konnte diesen Rückstand nicht mehr aufholen. Er verlor knapp mit 388:390 Ringen gegen Gregor Braun. Damit verlor Buch mit 1:4.

Buch profitierte davon, dass die beiden Mannschaften auf Platz sieben und acht direkt gegeneinander antreten mussten. Damit blieb mindestens eine dieser Mannschaften hinter Buch. Der SV Schopp gewann diesen Wettkampf mit 4:1 und konnte zu Buch aufschließen. Der KKS Königsbach rutschte auf den letzten Platz. Nun stand auch Königsbach unter Druck: im Duell gegen den SV Buch ging es für beide Mannschaften um den Klassenerhalt.

Petra Lustenberger schoss erneut einen starken Wettkampf. Sie begann mit zweimal 100 Ringen und gewann am Ende deutlich mit 398:393 Ringen gegen Bernd Fränkle. Enger war es im Duell auf Positon II zwischen Jana Knaier und Christian Brenneisen. Nach der ersten Serie lag Knaier leicht zurück, konnte dann aber ebenfalls zwei starke Serien mit 100 Ringen schießen. Aber auch ihr Gegner wurde stärker, beendete seinen Wettkampf mit 100 und 99 Ringen und kam auf 392 Ringe. Knaier benötigte noch eine gute letzte Serie – mit einer 10,0 zum Abschluss gelang ihr mit 393 Ringen der Sieg. Stephanie Bauer traf auf Alexander Meyer: Beide begannen eher verhalten, hatten dann aber beide eine gute zweite Serie. Bauer konnte das hohe Niveau halten und gewann mit 391:385 Ringen. Markus Köppel lag nach der Hälfte des Wettkampfs gegen Robin Fäßler zurück, konnte sich dann aber steigern und zog noch an seinem Gegner vorbei. Er holte seinen Punkt mit 387:385 Ringen. Tobias Bäuerle lag bereits nach der ersten Serie deutlich vorn, nachdem sein Gegner Bernd Neusch schwach in den Wettkampf gestartet war. So gewann auch Bäuerle ungefährdet mit 388:378 Ringen. Buch gewann somit mit 5:0 gegen Königsbach und verbesserte sich auf den vierten Platz.