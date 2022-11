Brütting: Aalen böte genug Fläche für einen zentralen Klinik-Standort

Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting hatte am Montag die Presse ins Rathaus geladen, um den Kauf der „Kupferschmid-Villa“ zu verkünden, die Chancen für weitere bauliche Maßnahmen ermögliche. Doch auch für den Fall, dass man sich im Kreistag auf ein Zentralklikum einigen sollte, zeigte er plötzlich Perspektiven auf.

Ostalb.Klinikum ist geografischer Mittelpunkt

Das Ostalb-Klinikum sei der geografische Mittelpunkt des Ostalbkreises, so Brütting. Es gebe noch viele Möglichkeiten zur Erweiterung des Aalener Klinikums. „Mit Neubauten und Erweiterungen, also Aufstockung von bestehenden Gebäuden oder Anbauten, kommen wir da auf 34 600 Quadratmeter Bruttogeschossfläche und denken, dass wir auf der Fläche insgesamt 95 600 Quadratmeter realisieren“, sagt Brütting. Der Ostalbkreis habe vor Ort Flächen in der Größe von 8,2 Hektar, was man nicht wahrnehme, weil außen herum bebaut ist, so Brütting weiter. „Da gibt es noch richtig Potenzial. Dazu käme noch das sogenannte Weiherfeld mit Flächen, die noch nicht bebaut seien. „Aus unserer Sicht scheitert eine Entwicklung des Ostalb-Klinikums nicht an den Flächen. Man könnte hier einen zentralen Standort realisieren“, sagt Brütting.

Grundsätzlich wolle man nur Aalener Optionen aufzeigen

Er wolle aber mit den Plänen der Aalener Stadtverwaltung nicht die eine Lösung propagieren, man wolle nur für die Optionen, die der Kreistag auf dem Tisch hat, weitere Perspektiven bieten, sagt Brütting. Aalens Oberbürgermeister geht davon aus, dass der Kreistag Fakten schaffen werde, die sich nicht nur auf die nächsten fünf bis zehn Jahre konzentrieren werden, sondern für einen längeren Zeitraum. Er bezeichnet diesen Vorstoß als Initiative, „weil wir denken, dass wir mit den bestehenden Flächen und Bauten eine Menge anfangen können und weil wir natürlich die Klinik in Aalen behalten möchten“, so Brütting weiter. Zwar wolle er nichts ausschließen, er denke aber nicht, dass man im Ostalbkreis eine Lösung mit dem Neubau auf einer Wiese irgendwo bei Essingen oder Mögglingen hinbekomme. Seine Begründung: In Aalen verfüge man aktuell über 452 Betten, Zielsetzung für den gesamten Ostalbkreis seien 900 Betten. „Dann wären es ja zwei komplett zwei große Kliniken und das wird wohl nicht im Kreistag beschlossen“, so der Oberbürgermeister. Wenn die Aalener Pläne nicht funktionieren würden, so Brütting, dann werde man mit dem Kupferschmid-Areal auch anderweitig „etwas Gutes“ anfangen können. Was die gesamten Umbau- und Neubaumaßnahmen in Summe kosten würden, dazu wollte oder konnte sich Brütting nicht äußern. „Sicher aber weniger als ein kompletter Neubau auf der grünen Wiese, so weit lehne ich mich dann doch aus dem Fenster“. Sein Ziel sei die nochmalige genaue Prüfung. „Man muss dem Ostalb-Klinikum eine Chance geben. Ich hatte schon den Eindruck, manche hatten das schon abgeschrieben“, so Brütting.

Fraktionsvorsitzende und Landrat Joachim Bläse sind informiert worden

Die gesamten Vorschläge der Aalener Stadtverwaltung sind noch am Montag an den Landrat und die Fraktionsvorsitzenden verschickt worden. Es sei doch nachvollziehbar, dass man sich als Standortgemeinde einer Klinik und als größte Stadt des Krieses darum bemühe, weiterhin eine Klinik anbieten zu können. Ein weiterer Punkt sei die schnelle Umsetzung. Die baulichen Maßnahmen in Aalen würden wesentlich schneller umzusetzen sein als der „Neubau auf der grünen Wiese“.

Brütting konzentriert sich fortan auf die Stadt Aalen

Er werde auch keine Wege für Mutlangen oder Ellwangen aufzeigen, schließlich sei er der Oberbürgermeister von Aalen. Jeder Standort sei für sich selbst verantwortlich, seine jeweiligen Bedürfnisse vorzutragen. Brütting: „Ich werde nicht sagen, was man in Ellwangen oder Mutlangen machen muss, ich zeige nur den Weg für Aalen auf.“